法國總統大選：馬克龍和勒龐之間的爭鬥變得更加激烈

法國/2022法國總統大選

在離法國總統大選第二輪投票還有9天的時間，兩名候選人馬克龍和勒龐你一拳我一腳，互不相讓，兩人之間的爭鬥變得更加激烈。

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法新社報道，在離法國總統大選第二輪投票還有9天的時間，即將卸任的總統馬克龍和極右翼候選人瑪麗娜·勒龐之間的語氣變得更加僵硬。周五，他們互相指責對方“粗暴”。

周四晚上，勒龐女士在法國南部阿維尼翁舉行競選造勢大會，勒龐女士呼籲選民們，對即將卸任的總統馬克龍，要“切斷他的路”。勒龐女士這裡調換了角色，因為在法國，自從瑪麗娜·勒龐的父親讓-瑪麗·勒龐於2002年進入總統大選的第二輪投票後，“切斷某某的路”，這一直是針對極右翼的提法。一直是，要切斷極右翼的路。現在，勒龐女士把它翻過來使用了。

周五，在法國媒體上（BFMTV/RMC），勒龐女士又補充說，“你不相信嗎？有數以千萬計的法國人認為馬克龍政府是一個可怕的威權政府，認為他獨自統治，殘暴，鎮壓示威活動。”

在即將卸任的總統馬克龍一邊，馬克龍則在法國媒體上（France Info）回應瑪麗娜·勒龐說，極右翼的計畫也不是“溫柔的化身”。此前，馬克龍已經指責他的對手勒龐女士“越來越專制”。