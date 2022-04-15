法蘭西第五共和國之密特朗

法蘭西第五共和國/ 法國2022年大選

弗朗索瓦-密特朗是法蘭西第五共和國第四位總統，早年經歷過德國戰俘營逃亡，供職於維希政權期間集結抵抗運動，在第四共和國做過14次部長，是第五共和國第一位左翼黨總統，在他執政期間第五共和國第一次出現了左翼總統和右翼總理共存的局面。密特朗時期的法國在外交上奉行法國戰略獨立且擁核的“戴高樂-密特朗主義”，對內則給法國的勞資僱傭關係，社會福利保障體系等留下了深刻的印記。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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1983年密特朗訪華與鄧小平見面。 © AP歷史資料圖

密特朗1916年出生，家裡有7個兄弟姐妹，父親曾當過鐵路公司工程師，釀醋廠總監，和法國國家釀醋行業工會主席；母親出身於醋商與酒商之家。少年時代他展現出對文科的喜愛，後取得法律文憑。

二戰爆發後，他在前線受傷，被德軍俘虜後逃回法國，在維希政府的前俘虜安置署供職。這期間，他結識了眾多抵抗運動成員，與正在成型當中的強大抵抗軍組織接觸，他的關係網給抵抗運動提供了很大幫助，並在倫敦與戴高樂見面。

巴黎解放之後，密特朗加入並主持過社會民主抵抗聯盟黨工作，並從法國中部涅夫勒省代表正式開始了他的政治生涯。他還成為當時法國最年輕的部長之一，從負責退伍軍人和戰爭受害者安頓事務做起，後負責過信息，法國海外省事務，歐洲事務等，做過內政部長和司法部長。密特朗在參加法國政府事務的這段時期反對過阿爾及利亞獨立，參加過突尼斯自治和摩洛哥等自治的談判，並在之後的政治生涯蟄伏期於1961年訪問中國，與毛澤東會面。此時的他擔任希農堡市長，也擁有左翼民主黨涅夫勒省參議員的職位。這是他的第一次訪華之旅，此後他還在1981年作為社會黨代表訪華，第三次是在1983年，密特朗作為總統，與中方簽署了大亞灣核電站項目合同。

回到60年代，這一時期，他在左翼當中不斷積蓄力量，並在1965年的總統選舉當中成為唯一的左翼候選人，這一年他49歲。雖然他當時的“共和制度公約”聯盟並不強大，但第一輪投票結果出乎人們意料，密特朗獲得31.78%的支持，排名第二。這一結果使得所有左翼力量在第二輪投票中把票投給了密特朗。加上一部分溫和保守黨和極右翼等的支持，密特朗仍然以十個百分點敗給了戴高樂。但這一結果讓他成為除共產黨之外的左翼反對黨聯合力量的主席，並在五月風暴的衝擊下試圖發起對戴高樂的再一次衝鋒。然而結果不如願，提前舉行的立法選舉出現了戴高樂主義者大潮和空前的右翼多數局面，左翼黨在議會大舉潰敗，密特朗也沒有參加次年的總統大選。

此後密特朗作為社會黨第一書記，與共產黨和極左翼運動簽署了共同綱領。次年的立法選舉中，社會黨成績斐然，結束了共產黨從1946年以來長達27年的優勢地位。隨後的省選舉也印證了這一風向轉變。1974年，蓬皮杜總統因痼疾在任上辭世，密特朗在社會黨支持下成為左翼唯一的候選人。然而總統選舉第二輪，他敗給了德斯坦。

1981年的總統大選，在共產黨的支持，和同樣參加大選，支持率不錯但未能晉級決鬥的希拉克的間接支持下，密特朗擊敗了尋求連任的德斯坦。密特朗從1981年到1995年任法國總統，是第五共和國唯一一位完整完成兩次7年任期的總統，也使第五共和國出現了第一次出現左翼總統和右翼總理共存的局面。

經濟方面，密特朗總統任期的特點有提振社會最低保障，設置財富稅，執政前期國有化，後期私有化，失業人口比例從6%增至11.3%，80年代初期法國在短期內外債數字三年內被乘以了4，預算赤字是他上任前的3倍。國際方面，他面對美國，與之結盟，但為法國擁有原子彈辯護，希望推進歐洲共同軍事防禦，不再依賴美國保護。歐盟層面，法國在密特朗時期簽署了申根協定和馬斯特里赫特條約，為採用歐元鋪平了道路。社會領域，密特朗任期內廢除死刑，提前退休年齡到 60 歲，將第五周帶薪休假普遍化，任用法國第一位女總理，從法律條款上結束對同性戀的歧視。文化領域，密特朗解放了“自由電台”，大力對古建築進行保養翻新，盧浮宮擁有了金字塔，拉德芳斯出現了拱門，落成了巴士底歌劇院和法國國家圖書館。

結束兩次任期後，密特朗加入了法國憲法委員會。1996年，他因前列腺癌死於巴黎7區的公寓內，享年79歲。