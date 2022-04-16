法國七成穆斯林選民支持極左翼候選人梅郎雄

法國大選/及左翼/穆斯林

法國總統大選第二輪投票還有8天，進入決賽的馬克龍和勒龐正在爭奪落選候選人的票倉。得票第三的極左翼候選人梅郎雄成了“造王者”，他的票倉受到關注。

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今天4月16日公布的一項統計顯示，極左翼候選人梅郎雄除了吸引到眾多年輕人的支持外，還受到近七成穆斯林選民的青睞。

據法新社報道，法國社會黨人的讓·饒勒斯（Jean Jaures）基金會今天周六發表一份說明指出，在本次總統選舉第一輪投票中，最年長的候選人（梅郎雄）是得到年輕人支持最多的人。

該基金會將70歲的梅朗雄描述為"法國的桑德斯"，這個名稱來自美國激進左翼政治人物伯尼-桑德斯。此人在美國總統大選中也得到年輕人的支持。

該基金會的研究說，在18-24歲年齡組，36%的選民將票投給了梅郎雄，因為他們關注全球變暖和"左派的新文化鬥爭"，特別是"女權主義"和"反種族主義"。

另據民調機構“Ifop”統計，69%的穆斯林信仰者把票投給了梅朗雄，原因是梅郎雄積極參與了伊斯蘭組織發起的“反恐懼伊斯蘭運動”，因此穆斯林選民對他有"親近感和認同感"。另一個因素是穆斯林認為，投給梅郎雄可以“遏制反伊斯蘭運動的極右翼”。

這份說明指出，在與極右翼候選人勒龐爭奪"工人階級和低收入人群"的"艱難"競爭中，工會是支持梅郎雄的重要力量。

儘管這篇分析沒有提及反對馬克龍的黃馬甲運動，但一般認為，黃馬甲的選票已被梅郎雄收入囊中。

梅郎雄還被認為是郊區城鎮的"霸主"，他在這些市鎮的普通家庭和低收入家庭中“大流行”，受到力挺：31%月收入低於900歐元的人將選票投給他。

民調機構Ifop輿論部主任傑羅姆-富凱（Jérôme Fourquet）分析梅朗雄的票倉結構時說，就像一堆島嶼和小島，其中包括：海外省、另類鄉村、工會大本營、氣候一代、郊區人、大都市左翼畢業生團等。

根據這項研究，在"巴黎和其他大城市"，"梅朗雄幾乎吞掉了所有左翼選民"。那些在傳統上投票給社會黨和生態主義者的人，這次絕大部分都給梅郎雄投了"有用票"，即，考慮到選舉結果的算計投票。

此外，在那些追求“另類替代”和“減少”的地區，梅郎雄的選民也在增長，這些地區明顯"歡迎新農村主義者"。

此外，在西印度群島、法屬圭亞那和留尼汪島的"某些海外省份"，"輿論氛圍混合了社會需求、有用的左翼投票和“反馬克龍主義”都特別活躍"。

於是，梅郎雄票倉中22%的生態主義者成為馬克龍在決賽中的追求對象，他今天在馬賽承諾，若他當選，將任命一位直接主管生態的總理，改變模式，將未來五年，變成生態的五年；

馬克龍的對手勒龐則鎖定梅郎雄票倉中的低收入家庭。她在巴黎西南90公里的厄爾-羅爾（Eure-et-Loir）地區一個小鎮酒吧，集結隊伍，她承諾說，如果當選將幫助那些"最脆弱的人"。