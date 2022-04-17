法國大選：馬克龍與勒龐終極辯論--5年輪迴

馬克龍/勒龐

進入總統大選決賽的馬克龍和勒龐定於下周三（4月20日）進行傳統的電視辯論。屆時他們二人將重演五年前的場景。

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法新社4月17日說，2017年那次辯論，在1650萬觀眾面前，勒龐淹沒在一堆卡片數字當中，面對一個年輕的馬克龍，她顯得咄咄逼人，卻又聊潦草草，最後敗下陣來。

勒龐說，2017年那次她準備不足，而且她是在成倍增加的競選旅程後，疲憊不堪地到達目的地。而這次，她吸取了2017年的教訓，將從下周一下午開始，清空所有議程，退到西部，準備資料文件，要像大賽前的拳擊選手那樣做準備。

對於馬克龍來說，這次的挑戰將更加嚴峻，儘管從民調來看，他仍然領先於勒龐。但是，他在這屆總統任上已被“磨損”，不似當年橫空出世的年輕新秀，可令選民產生“他可能創造奇蹟”的遐想。反過來，他也在執政中，積累了經驗和教訓。比如，他曾表示，如果可以重來，他絕不會重蹈激怒“黃馬甲”的覆轍。

現在，馬克龍和勒龐正在激烈爭奪第一輪被淘汰的候選人梅郎雄的票倉。這位在年輕選民中很有“市場”的極左翼候選人，在第一輪得到22%的選票，排第三位。馬克龍正在瞄準他的生態選民群體。勒龐則試圖挖走他票倉中的低收入和草根群體。

昨天周六，馬克龍在馬賽的競選集會上承諾，他若當選下屆總統，將任命一名直接管理生態的政府總理，改變模式，加速國家的生態轉型和減排速度。有分析認為，馬克龍還將收穫一部分傳統左翼，比如社會黨丟失的選民。

勒龐則脫掉“女漢子”的外衣，展現慈悲的母親形象。她昨天在巴黎西南90公里一個小鎮（ Eure-et-Loir省）上，面對集結在那裡的支持者承諾，她如當選法國總統，將幫助那些"最脆弱的人"。分析認為，勒龐可能得到反伊斯蘭化候選人澤穆爾票倉的支持。但澤穆爾在第一輪僅得票7%，位居第四。