馬克龍：在“有用”的情況下前往基輔

馬克龍再訪基輔？

曾於今年2月8日到訪過基輔的法國總統馬克龍18日重申，在有用的情況下會再次到訪基輔。但馬克龍重申：他再次到訪基輔將是“帶去更多有用的東西”，而不是去重申法國對烏克蘭的支持。法國歐洲事務部長克萊芒·博納（Clément Beaune）18日在電台表示：在第二輪總統選舉投票前到訪基輔“無疑會被誤解”。

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法國總統馬克龍還表示，他將採取行動“控訴俄羅斯犯下的戰爭罪行”，他將採取必要措施追究俄羅斯自發動戰爭以來犯下的“戰爭罪”。

4月11日，據美國有線電視新聞網（CNN）報道，正在法國北部進行競選活動的馬克龍於當晚接受CNN法國分公司BFMTV採訪，回答烏克蘭危機等關鍵議題。

當被問及是否有意願訪問烏克蘭時，馬克龍回答稱，他不想跟風最近在歐洲領導人中流行的“基輔一日游”的“時尚”（fashion）。他說：“我準備好做任何事情，去基輔或另一個烏克蘭城市。但是，我希望這是有用的（ pour "apporter quelque chose en plus"）。”

馬克龍進一步表示：“我只會做一些可以觸發新事物、開始新過程的事情，所以我希望我所做的事情是有用的。”他強調，他不會只為了訪問大使館或追隨近期在歐洲領導人間流行的“時尚”而訪問基輔。

馬克龍認為，如果能夠恢復俄烏領導人間對話，那麼訪問才會“可能有用”。