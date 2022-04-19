法蘭西第五共和國之希拉克

法蘭西第五共和國/ 法國2022年大選

雅克-希拉克生於1932年，2019年辭世，政治學院出身，1974年到1976年間以及1986年到1988年間兩次任法國總理，1995年到2007年間任法國總統。希拉克是法蘭西第五共和國第五位總統，也見證了第五共和國的總統任期從七年向五年的轉變。之後由於被曝出他在任巴黎市長期間虛設職務等問題，希拉克也成為第五共和國第一位被司法判刑的總統。

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希拉克在愛麗舍宮迎接來訪的胡錦濤。攝於2004年1月6日。 © AP-Laurent Rebours攝影

希拉克的總統生涯的第一部分，法國仍處於七年任期體系中，這期間曾設以阿蘭-朱佩為總理的政府，和以利昂內爾-若斯潘為總理的聯合政府；第二部分改為五年任期，曾設以讓-皮埃爾-拉法蘭為總理的政府，和以多米尼克-德維爾潘為總理的政府。

按照上述時間順序來看，希拉克任命的第一位總理朱佩上任後即為了遵守歐盟穩定與增長協定，迎接歐元的到來，開始努力減少財政赤字與債務。這一時期，希拉克為冬賽館猶太人抓捕事件中法國國家和民眾曾扮演的角色而道歉，堅持在簽署全面禁止核試驗條約之前進行有助於今後模擬核威懾研發實驗的最後一輪核試驗。國際領域，希拉克在這一時期帶領法國參加了北約在南斯拉夫的軍事行動，並宣布法國國防參謀長返回北約軍委會，國防部長返回大西洋理事會。 然而這一行動並未讓美國鬆口，使法國獲得北約南部戰區的指揮權。希拉克還宣布法國軍事職業化，暫停了服役制。

1995年到1996年的退休改革罷工大潮和多數左派在議會選舉的獲勝讓希拉克不得不換若斯潘為新總理，兩人在這場聯合政府維持的時期都儘力在歐盟，外事等國際舞台統一聲音。對內，法國經過公投修憲，將總統任期從7年改為5年，而總理若斯潘的35小時工作制也備受歡迎，此時法國失業率下降，世界經濟也回暖。

1997年，希拉克以法國總統身份訪華，此前他已作為巴黎市長和法國總理出訪過中國。希拉克在任時，法國和中國出現“雙邊關係黃金十年”，在文化，司法，經濟等各領域，兩國關係均取得長足進展。

回到兩千年初的法國，接下來的換屆大選中，希拉克在第二輪對陣讓-馬利-勒龐。讓-馬利-勒龐即如今和馬克龍對決的馬琳-勒龐的父親，這是第五共和國首次有極右翼候選人進入第二輪大選投票。希拉克拒絕和眼中的這位“種族歧視者和仇恨滿滿的人”進行辯論，最終大選結果希拉克以82.21%大舉獲勝。

開啟第二總統任期的希拉克首先任命拉法蘭做總理，落實例如降低個稅，打擊犯罪等競選承諾，之後對35小時工作制進行靈活化處理，推進退休改革等。同一時期，法國未來的總統薩科齊則開始在政府里嶄露頭角，和政治野心。

接下來的9·11事件舉世震驚，美國總統小布什隨之加強了美國對外政策。然而美國入侵伊拉克之際，希拉克領導下的法國，與德國，俄羅斯和中國一同發出反對聲，這讓小布什大為光火。又加上希拉克提倡“多極世界”，與多個西歐國家聯手動用安理會針對美國使用否決權，法美關係急轉直下，直到諾曼底登陸聯合紀念日才稍稍緩解。有學者認為，法美關係重新升溫，一方面是因為法國有與美國保持經濟政治良好關係的利益點，另一方面是因為面對法美共同代表的民主制度，悄然升起了一個兩家都面臨的新幽靈：伊斯蘭主義。

2005年，法國對歐盟憲法進行全民公投，結果未能通過；25國與土耳其開啟了加入歐盟的談判。同一年，拉法蘭辭去總理職務，一應事宜由德維爾潘和薩科齊雙人組合接管。國際舞台上，希拉克和英國首相布萊爾就歐盟預算互不相讓，倫敦最後也經過一番與巴黎的角逐，成功申到2012年奧運會主辦權。

希拉克在2005年因腦部血管問題短暫住院。接下來的郊區暴亂，清泉門事件，台灣拉斐特軍購案和希拉克日本賬戶問題衝擊了希拉克和政府的工作日程。2007年，希拉克在電視上宣布自己不會再競選總統，並呼籲民眾投票支持薩科齊。兩人的權力交接儀式於當年5月舉行。

和其他法國前總統一樣，卸任後的希拉克加入了法國憲法委員會，並繼續他的國際出訪，出席各種活動。然而健康原因使他不久後退隱，逐漸淡出公眾視野。他越來越虛弱，從拄拐杖到坐輪椅，耳背和交流的問題也愈發嚴重。2019年，希拉克因腎衰竭在巴黎家中去世，享年86歲。法國各界和國際友人紛紛悼念，埃菲爾鐵塔為他熄燈。然而希拉克的官司問題，他早年間在法屬波利尼西亞開展的核實驗留下的創傷，他對移民的爭議評價等對他的負面回憶，也在他去世後如潮水般再一次閃現於人們的腦海。後世對希拉克政治傾向的評價眾說紛紜莫衷一是，有人說他是投機者，有人說他是務實主義，或許這兩者本身想表達的，是一個意思。