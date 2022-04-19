2022年法國大選第二輪民調：馬克龍56% 勒龐44% 差距再稍拉大

法國2022年總統選舉本周日(24日)即將舉行第二輪投票，最新民調顯示，馬克龍與勒龐的差距再次小幅拉大；馬克龍獲票率 56%、極右派馬琳娜.勒龐44%。

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根據巴黎人報委託依普索民調機構進行的法國大選第兩輪投票的每日民意調查結果顯示，即將卸任的總統馬克龍獲得了 56% 的選票，而他的對手馬琳娜.勒龐可獲得 44% 的選票。

距離總統選舉第二輪投票還有六天，選票已經板上釘釘了嗎？ 巴黎人報報道，根據本周一替巴黎人報( Le Parisien)、法國國家廣播電台(Radio France) 和 法國國家電視台(France Télévisions) 進行的那項依普索(Ipsos Sopra Steria )每日民意調查結果顯示，兩名候選人中，無論如何，馬克龍似乎，都是最受歡迎的；即使情況仍有可能發生變化。

這項民調顯示，自第一輪以來，馬克龍和瑪麗娜·勒龐之間的差距正在逐步穩定。自第一輪以來，這項依普索所做總統選舉每日晴雨表民調結果，在伊曼紐爾·馬克龍和瑪麗娜·勒龐之間的對立力量的關係只有很少的變化。這項周一所做民調結果，即將卸任的總統與他的競爭對手民族同盟RN的馬琳娜勒龐之間的差距為 12 個點數，估計誤差為 3.2 分。 這有利於馬克龍在第二輪選舉中成為獲勝者。 需要注意的是，在那些確定投票的選民中，有13%的人尚未表示把票投給誰。

至於幾天前鬧得沸沸揚揚的第一輪投票中那些支持梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon )的選民大批表示棄權不去投票，但隨着第二輪時間的臨近，他們的棄權率降低了。 4 月 15 日，原本有56% 的人沒有表白要支持馬克龍或勒龐。 他們現在降低到 46%。 與此同時，票投馬克龍的比率增加了十個百分點。

根據依普索民調，72 % 的選民表示本周日的第二輪會去投票。果真如此，投票率仍然比第一輪的73,7 %還低。而2017年第二輪投票率為 74,6 %。

馬克龍被十分之六的受訪者認為是獲勝者：

周一民調顯示，59% 的法國受訪者預測總統候選人馬克龍將獲勝。 對於打算投票給他的 87% 的受訪者當然也就是這種情況，不過，對於打算將票投勒龐的26% 的受訪者來說也是如此。