法國“造王者”梅郎雄不忘先造自己的總理大位

法國/梅郎雄呼籲選他任總理

法國總統選舉的第三人梅朗雄，裹挾21.95%選民支持，被指是決定法國總統選舉投票走向的關鍵人物。梅郎雄雖然說不要把任何一張選票投給瑪麗蓮勒龐，但也沒有明確呼籲投票支持馬克龍。梅郎雄周二要求法國人在6月的立法選舉中選舉他為 "總理"，無論他們在4天後的本周日選擇馬克龍還是瑪麗蓮勒龐。梅郎雄說，第六共和應從此開始，要讓總理決定如何治理國家。梅郎雄稱此為總統選舉第三輪投票。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，法蘭西不屈服黨Insoumis的領導人在第一輪投票當晚就顯示了自己的戰鬥力，當時他獲得了21.95%的選票，使自己在左翼基本處於領導人地位，但在第二輪投票中卻未能多獲得約40萬張選票，落後於國民大會黨的候選人瑪麗蓮勒龐。

但梅郎雄似乎向他的支持者交了底，在演講結束時說：在2027年的總統選舉中或許能 "做得更好"，但他承諾不會成為5年後選舉的候選人。

周二晚上，梅郎雄在花了一天的時間與他的助手們在議會小組間會議上進行討論之後，他反而把自己投向了一場非常直接的戰鬥，即6月12日和19日的立法選舉。據梅郎雄在BFMTV上說，"我請求法國人民選舉我為總理"，並讓"法蘭西不屈服黨"成為議會多數黨，這是他自4月10日以來的第一次公開聲明要求當總理。

梅朗雄的目的是將共制關係強加給未來的總統選舉贏家，但他排除了與任何人任何 "談判"。

梅郎雄還重申，在第二輪選舉中，除了 "不給勒龐投一票"，他也不會給出任何其他建議。

在梅郎雄眼裡，共制的 "那一刻誰是總統的問題 "並不重要，因為 "簽署法令的將是總理"。

法蘭西不屈服黨人現在廣為宣傳梅郎雄當總理是一個不錯的選擇，不一樣的世界總是有可能出現的。

梅郎雄還勸大家"不要用老方法思考"。

實現梅郎雄的打算看起來很困難，但insoumis的戰略家們在最近幾天估計，立法選舉將比平時更重要，因為本屆總統將是第五共和國中最差的當選者，因為投票受到潛在高棄權率的威脅。

為了改善在傳統上不太受選民歡迎的立法選舉中成功地進行動員，Insoumis希望給人以更廣泛的 "人民聯盟 "的形象。

為此，他們呼籲綠黨EELV、法共PCF和NPA團結起來支持他們和他們的方案，提議按照第一輪選舉結果的比例實行選區分配。

據梅郎雄在周二表示，左派各黨候選指派談判將在下周末結束。一些左翼黨派稱，聯合競選不無可能。