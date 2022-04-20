法蘭西第五共和國之薩科齊

法蘭西第五共和國/ 法國2022年大選

薩科齊是法國第23位總統，法蘭西第五共和國第6位總統。

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Sarkozy et HU Jintao, à Beijing en 2007 © AP-Francois Mori

尼古拉-薩科齊1955年生於巴黎，父親是匈牙利移民，母親家中有希臘和猶太血統。少年時期成績尚可的薩科齊大學選擇了法律，獲得了法學和政治學學位和法國法律職業資格證書，期間曾賣冰激凌，送花，做園丁來賺取學費。

從律師做起，薩科齊一路曾任區長，議員，財政部長，政府發言人，內政部長，經濟部長等，也是共和黨前身-中右翼黨人民運動聯盟黨2004年到2007年間的黨主席。2007年，薩科齊擊敗社會黨候選人羅亞爾，入主愛麗舍宮。

薩科齊是法國第23位總統，法蘭西第五共和國第6位總統。在其總統任期內，法國經歷了2008年經濟危機和歐債危機的衝擊，薩科齊對內推行促進就業與購買力法案，降低餐飲業增值稅，改設社會救濟補貼“積極互助收入津貼”，推行經濟現代化法案，創造“自我僱傭”商業身份，設立570億歐元用以刺激法國技術科研創新等的“未來投資”計畫，通過憲法改革將總統任期限制在兩任，限制非法移民，打擊犯罪，通過立法抗擊氣候變暖，保護生物多樣性，減少污染，重組法國核電工業，給予大學更多自由和責任等。

國際方面，薩科齊總統任期內成功將兩名法國人先後推上國際貨幣基金組織主席的席位。他是第一名在官方照片里放了歐盟旗的法國總統，並見證了里斯本條約的生效。薩科齊時代，法國干預並結束了利比亞保加利亞護士被囚事件，薩科齊本人在南奧塞梯衝突當中介入調停。這一時期法國和美國關係改善並變得緊密，美國稱讚薩科齊是法國領導人當中最大西洋主義的一位。薩科齊還強化法國在北約框架下的軍事力量，宣布法國重返北約軍事指揮框架，在法國國內激起巨大爭議。薩科齊與非洲多國保持密切聯繫，其與利比亞前領導人卡紮菲的關係為之後爆出的大選巨額獻金案等埋下伏筆，卡紮菲案是薩科齊捲入的眾多案件之一。中法關係在薩科齊時代較為平穩，然而法國因西藏，北京奧運等，與中國曾有過一定程度的不睦。個人風格方面，多個國家的領導人曾不止一次指出，薩科齊情緒化，易激動，政治上呈現出投機主義，言辭上不吝讚美對方但從不遠離自己的初衷，和他對話並不是一件容易的事。

2012年的大選中薩科齊敗給社會黨人奧朗德，成為第五共和國第二位沒能連任成功的總統。一段時間的政治沉寂，重操律師事務所舊業，投身生意場後，薩科齊重回政治舞台，其“人民運動聯盟”黨改名為共和黨。薩科齊曾試圖參加2017年總統大選，但在黨內競選期間敗給了弗朗索瓦-菲永。如今的薩科齊仍活躍在戰略諮詢等商業領域，2022年總統選舉第二輪投票他呼籲支持馬克龍。