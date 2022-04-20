二輪前的電視辯論

馬克龍和勒龐二輪大選前的電視辯論

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Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ont débattu pendant plus de deux heures, mercredi 20 avril 2022.
Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ont débattu pendant plus de deux heures, mercredi 20 avril 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
作者： 法廣
6 分鐘

2022年法國總統選舉電視辯論在當地時間20日巴黎時間21點開始。進入選舉第二輪投票的兩位候選人——法國總統馬克龍與極右翼黨派“國民聯盟”候選人瑪麗娜·勒龐就民眾購買力、烏克蘭戰爭、大歐洲法德軸心、退休體制改革、公立醫院、養老體制、環保和世俗教育等多項議題進行了近3個小時的辯論。

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極右翼黨派“國民聯盟”候選人瑪麗娜·勒龐以排比句開局。誓言自己如果當上女總統，將在社會治安、就業、醫療體制改革、就學、移民等議題上提出一個和馬克龍完全不一樣的治國方針。勒龐表示：她要給所有的法國民眾提供一個具有公正、平等的社會，因為近5年來，老百姓的日子太苦了。勒龐在幾乎三個小時的時間中一直在批評馬克龍5年的政績。

 

馬克龍一改自己居高臨下、頤指氣使的姿態。例如在對手講到民眾購買力太差時，馬克龍表示認同，而且還表示自己不會在今後5年重犯過去的錯誤。

提及烏克蘭戰爭，法國總統馬克龍表示：局勢非常嚴峻；法國和歐洲都要為戰爭不升級做最大的努力。瑪麗娜-勒龐也一改此前對移民的姿態。鄭重地表示：她對烏克蘭人民表示同情；還讚揚極右翼市長安置烏克蘭難民的做法。勒龐贊成經濟制裁俄羅斯，但反對制裁俄羅斯的天然氣和石油。認為殺敵一千自損八百的做法只能給法國民眾的企業帶來困難。瑪麗娜-勒龐更表達了她對俄羅斯和中國結盟的極大擔憂。

在瑪麗娜-勒龐和俄羅斯總統普京的關係上，馬克龍對她發起攻勢。多次強調瑪麗娜-勒龐承認2014年克里米亞屬於俄羅斯的選擇；並強調勒龐在烏俄問題上含混不清，因為她自己本人在俄羅斯銀行有貸款。馬克龍表示：當您談論烏俄問題時，您的態度不可能是公正的，您在俄國有自己的經濟利益。

在大歐洲問題上，馬克龍多次強調了疫情防控中歐洲多國齊心合力的重要性，他特別舉例說，能讓民眾免費施打疫苗就是一個好實例。而極右勢力瑪麗娜-勒龐則表示：歐盟在很多問題上是不尊重國家主權的。她提出：過度開發的經濟，從很遠的地方大量進口的商品污染了環境；奪走了法國民眾本可擁有的工作崗位。

在世俗教育上，馬克龍毫不客氣地表示：極右勢力的觀點會在區社掀起一場內戰。2010 年 12 月 10 日，勒龐在里昂舉行的演講中，提起二戰期間德國的佔領，並宣稱非法封鎖某些街道供穆斯林祈禱，也構成一種對法國領土的“佔領”。她將街頭祈禱與納粹佔領相提並論，引起相當大的社會爭議。

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