馬克龍和勒龐二輪大選前的電視辯論

二輪前的電視辯論

2022年法國總統選舉電視辯論在當地時間20日巴黎時間21點開始。進入選舉第二輪投票的兩位候選人——法國總統馬克龍與極右翼黨派“國民聯盟”候選人瑪麗娜·勒龐就民眾購買力、烏克蘭戰爭、大歐洲法德軸心、退休體制改革、公立醫院、養老體制、環保和世俗教育等多項議題進行了近3個小時的辯論。

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極右翼黨派“國民聯盟”候選人瑪麗娜·勒龐以排比句開局。誓言自己如果當上女總統，將在社會治安、就業、醫療體制改革、就學、移民等議題上提出一個和馬克龍完全不一樣的治國方針。勒龐表示：她要給所有的法國民眾提供一個具有公正、平等的社會，因為近5年來，老百姓的日子太苦了。勒龐在幾乎三個小時的時間中一直在批評馬克龍5年的政績。

馬克龍一改自己居高臨下、頤指氣使的姿態。例如在對手講到民眾購買力太差時，馬克龍表示認同，而且還表示自己不會在今後5年重犯過去的錯誤。

提及烏克蘭戰爭，法國總統馬克龍表示：局勢非常嚴峻；法國和歐洲都要為戰爭不升級做最大的努力。瑪麗娜-勒龐也一改此前對移民的姿態。鄭重地表示：她對烏克蘭人民表示同情；還讚揚極右翼市長安置烏克蘭難民的做法。勒龐贊成經濟制裁俄羅斯，但反對制裁俄羅斯的天然氣和石油。認為殺敵一千自損八百的做法只能給法國民眾的企業帶來困難。瑪麗娜-勒龐更表達了她對俄羅斯和中國結盟的極大擔憂。

在瑪麗娜-勒龐和俄羅斯總統普京的關係上，馬克龍對她發起攻勢。多次強調瑪麗娜-勒龐承認2014年克里米亞屬於俄羅斯的選擇；並強調勒龐在烏俄問題上含混不清，因為她自己本人在俄羅斯銀行有貸款。馬克龍表示：當您談論烏俄問題時，您的態度不可能是公正的，您在俄國有自己的經濟利益。

在大歐洲問題上，馬克龍多次強調了疫情防控中歐洲多國齊心合力的重要性，他特別舉例說，能讓民眾免費施打疫苗就是一個好實例。而極右勢力瑪麗娜-勒龐則表示：歐盟在很多問題上是不尊重國家主權的。她提出：過度開發的經濟，從很遠的地方大量進口的商品污染了環境；奪走了法國民眾本可擁有的工作崗位。

在世俗教育上，馬克龍毫不客氣地表示：極右勢力的觀點會在區社掀起一場內戰。2010 年 12 月 10 日，勒龐在里昂舉行的演講中，提起二戰期間德國的佔領，並宣稱非法封鎖某些街道供穆斯林祈禱，也構成一種對法國領土的“佔領”。她將街頭祈禱與納粹佔領相提並論，引起相當大的社會爭議。