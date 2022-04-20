馬克龍與勒龐決鬥前今晚先舌戰

法國/馬克龍/瑪麗蓮勒龐舌戰BFMTV

法國總統馬克龍和極右翼挑戰者瑪麗蓮勒龐今天晚上在法國電視台BFMTV舉行一場辯論中對峙，這場辯論可能對決定誰將在未來五年管理法國的激烈競爭具有決定性意義。馬克龍與勒龐的第二輪投票民意比分近日發生微妙變化，馬克龍稍微獲得更多的民意支持，而瑪麗蓮勒龐的民意支持勁頭顯示微挫。

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據路透社今天報道稱，馬克龍，勒龐在今晚或是關鍵的選舉辯論中對峙。對於在周日投票前的民意調查中落後於馬克龍的勒龐來說，這一切都是為了表明她有擔任總統的資質，並讓更多選民相信他們不應該害怕看到極右翼掌權。

對馬克龍來說，最大的挑戰可能是不要顯得傲慢，這是許多選民對他的批評；同時馬克龍要在勒龐政策計畫中尋找漏洞，但不要誇大他五年的執政政績。

這場辯論於今天晚上格林威治標準時間 1900 開始，將是兩位候選人之間的唯一一場辯論。

2017 年，當馬克龍和勒龐第一次競爭總統職位時，這場辯論對這位反移民、疑歐派候選人來說是災難性的。她混淆了她的筆記內容並失去了立足點，而辯論讓當時基本上未經考驗的馬克龍說服選民他適合擔任總統。

據該報道，不過，從那以後發生了很多變化。評論將今天晚上的辯論也稱之為一種決鬥。一方面，雖然陣容相同，但選舉結果更加開放，中間派、親歐總統在民意調查中的領先優勢比 2017 年小得多。而馬克龍現在已經掌權五年了，這意味着勒龐可以用他的執政情況來攻擊他。勒龐別無選擇也只能應該比 2017 年的辯論做得更好，她自己稱2017年辯論為失敗，而馬克龍今晚可能很難重複這樣的淘汰賽表現。

但馬克龍在這場辯論中並非沒有資產，這將是整個競選活動中兩人唯一的直接對抗。

隨着極右翼專家埃里克·澤莫爾現在退出比賽，勒龐失去了一個讓她看起來不那麼激進的對手，相比之下，這在民意調查中對她造成了打擊。

法國失業率處於 13 年來的最低點，法國經濟的表現優於其他歐洲大國——即使通貨膨脹正在侵蝕這一點。

儘管到目前為止，勒龐在很大程度上設法將經濟好形勢置之不理，但勒龐過去對俄羅斯總統普京的欽佩對她不利。

據該報道，對雙方來說，爭取左翼選民都是關鍵。

雖然過去幾天勒龐的陣營一直在爭先恐後地解釋她禁止在所有公共場所戴頭巾的計畫，但對於馬克龍來說，推遲退休年齡的提議讓他暴露在爭議下。

路透社說，兩人都在辯論前放鬆了競選活動。雖然據消息說勒龐正專註於為辯論做準備，但馬克龍團隊的消息人士則微妙指出，總統仍在工作，並沒有休息一整天來為今天晚上辯論做準備。“馬克龍擔任總統可不是兼職。”