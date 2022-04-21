台灣茶葉在法國參展橫掃評獎稱霸

法國/台灣/高山茶

法國“農產品增值協會”舉辦全球茶葉競賽，台灣茶商表現亮眼，榮獲47面獎項。法國經銷商告訴中央社，台灣烏龍世界頂尖，嘗過便知不同；評審說，台灣茶葉是品質保證，深受法國消費者喜愛。該報道沒有提及是否有其他國家茶產參加評鑒並獲獎。

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法國近20年歷史的非政府組織“農產品增值協會”（AVPA）針對全球植物油、咖啡、茶、巧克力產品進行評鑒，台灣茶在第4屆“世界之茶”競賽中表現亮眼，從逾150個參賽茶品中脫穎而出，共獲得4面金牌、11面銀牌、11面銅獎與21面優質獎。中央社今天報道稱，台灣茶葉橫掃法國評鑒獎，市場喜愛獲贊品質保證。

農產品增值協會於15日舉行頒獎典禮，邀請駐法代表處新聞組副參事蔡靜如代表19位台灣制茶廠、47項獲獎產品領獎，並邀請巴黎地區茶葉進口商、高級茶葉經銷商、餐飲業者等共襄盛舉。

頒獎儀式後，主辦單位從獲獎台灣茶產品中，選出6個品項進行品茶活動，現場茶香四溢。

主辦單位表示，所有參賽茶品都需要經過兩輪選拔。第一輪是由專業評鑒員針對氧化、烘製、發酵等進行技術鑒定、分類與淘汰，第二輪則是由品茶人士、茶商等進行各方面評比，選出表現優異者授予獎牌。

茶葉經銷商德納（Arnaud Dhénin）表示，台灣茶品種非常多，烏龍更是台灣特色，“尤其是高山烏龍，是台灣有別於其他國家茶葉之處。對我來說，提到烏龍，只有台灣”。他的店也進了3種台灣烏龍。對他來說，乾淨、無農藥、茶的味道與帶來的感覺是選茶的要點。德納告訴中央社他曾來過台灣拜訪茶園，是一位茶農教導他如何感受除味道之外，茶葉能帶給人的感受，是否會讓人愉悅與放鬆等，“他讓我意識到茶葉還有這樣的效果”。

談到台灣茶在法國消費者的反響，德納指出，台灣在法國以烏龍專業著稱，“只要讓他們品嘗過，他們就會知道不同之處了”。

農產品增值協會主席朱格勒（Philippe Juglar）向中央社表示，協會不僅舉辦競賽，也致力於提供平台，讓法國進口與經銷商有機會接觸優質外國農產品製造商，也讓好的產品進軍法國市場。朱格勒認為，台灣茶葉已準備好進一步打入法國市場，因為除了品質優異外，製造商也很懂得行銷與包裝，“很適合作為禮品”。

第一階段評審塔門（Jeremy Tamen）主持品茶活動，他告訴記者，台灣茶農非常用心、細心栽培，表現一年比一年更好。“現在法國消費者都很喜歡台灣茶葉，台灣茶就是品質保證，幾乎不會令人失望，這是台灣茶葉跟其他國家的不同”。他表示，台灣茶農致力於開發不同品項，在國際市場上很有競爭力，“透過平台，法國、甚至比利時都有許多茶葉專賣店進口台灣茶”。

中央社說，農產品增值協會成立於2005年，目的是為了推廣與認證優質農產品，與全球50國、超過1萬個農產品供應商保持長期聯繫，每年約有1000位全球製造商參與4大項競賽。