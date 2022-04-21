法新社說雙贏：馬克龍破了連任魔咒 勒龐避免了5年前翻車

法國/馬克龍與勒龐電視辯論

馬克龍與勒龐昨天晚上的總統大選第二輪投票前唯一一場電視辯論，仍然讓評論津津樂道。按法新社的說法，一邊是鬥志昂揚，另一邊雖然有猶豫不決的時候，但還是表現出了平靜。但馬克龍和勒龐周三晚間的電視辯論證實了競選總統連任的候選人在第二輪總統投票前三天所具有的優勢。

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據法新社引述專家說，這位國家元首已經設法控制甚至克服了必須捍衛自己政績的現任者的傳統障礙；而與她在2017年失敗的辯論相比，RN的候選人勒龐有明顯的進步，但經常處於防守狀態，並且由於她希望洗淡自己的形象而減緩了攻擊。

辯論很有禮貌，儘管有一些尖銳的問題出現，而且正如預期的那樣，突出了兩位決賽選手的正面分歧，從購買力到烏克蘭的戰爭，包括歐洲、氣候或戴面紗的問題。

歷史學家讓-加里格斯對法新社說，“但驚喜來自於馬克龍。”加里格斯說："他通過比預期更多的攻擊性避免了對自己5年政績的辯解困難，特別是在俄羅斯銀行對勒龐貸款的融資、戴面紗、勒龐的執政方案的量化數據問題上的攻擊性，讓自己化險為夷。

馬克龍使用了 "一個非常有效的招數"，菲利普-莫羅-謝弗萊周三晚上在推特上說：他 "扭轉了執政資產負債表的負擔"，而使勒龐陷入反而是擁有負資產的人，"通過不斷提及她過去作為議會成員的投票反對的歷史"，因為這些投票的立場現在與她在競選期間表明要捍衛的立場相抵觸。

加里格斯也強調說，"勒龐當然已經成功的已被去掉妖魔化、被正常制度化，這都是驚人的進步"。符號學家Cécile Alduy也肯定勒龐，"她的應被肯定的勝利是通過對所有主題的回應，比以前更加正常化，" Cécile Alduy周四是在France Inter上還指出，勒龐的姿態是做到是法國人，被她稱為受苦人，到月底揭不開鍋的人都代言人。 而馬克龍談及這些時更具有理性。

因此，政治學家讓-伊夫-卡繆對法新社說，總統的這種態度 "可能加強了部分工人階級選民對勒龐的看法，假如他們看了辯論的話"。

辯論會因此確認了對馬克龍更有利的形勢，他在民調中以54-56.5%的投票意向率領先於勒龐的43.5%-46%。

不過，雙方都在周四聲稱取得了辯論會的勝利。

總統選舉第二輪投票前的辯論，並沒有爆炸性吸引觀眾，根據Médiamétrie的數據，昨天的辯論會，有近1560萬電視觀眾關注了這場辯論，少於2017年的1650萬。而且據專家介紹，根據傳統上這些兩輪辯論的情況，預計不會在選民中引發投票意向的強烈波動。