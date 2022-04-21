瑪麗蓮勒龐舌戰未佔便宜 但轉為攻擊馬克龍傲慢

法國/選舉

法國極右派國民聯盟總統候選人瑪麗蓮勒龐今天指責法國連選連任總統候選人馬克龍在前一天電視辯論中 表現出"非常輕蔑，非常傲慢"。辯論會後的民意調查評論指，馬克龍更具有說服力。

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瑪麗蓮勒龐今天前往法國更多顯示支持她的地方競選催票，勒龐不失時宜攻擊馬克龍傲慢。但昨天晚上辯論會結束之時，瑪麗蓮勒龐並沒有聚焦批評馬克龍傲慢輕蔑。勒龐當時感覺良好，發揮良好，具有說服力。但新聞界評論馬克龍或有被指責傲慢的危險。據勒龐今天批評說，“我面前的馬克龍就是這麼一個人，非常輕蔑，非常傲慢，包括他的坐姿表情。”

勒龐在羅耶（索姆省）與卡車司機會面的間隙舉行的新聞發布會上說：“我不認為這會讓任何法國人感到驚訝，他們自己五年來一直在忍受這種傲慢和蔑視。”

勒龐還批評馬克龍陣營對她過度攻擊，以及散布"假新聞"。

勒龐稱，候選人馬克龍的團隊和 "馬克龍本人 "的選擇，就是要進行 "極其暴力、極其殘酷的第二輪投票，充滿倍增的謊言、假新聞。

這位極右翼候選人補充說："當我聽到馬克龍的政黨En Marche的人談論我的競選大綱時，我都認不出來它，" 勒龐沒有具體說明她的方案中哪些措施是被馬克龍攻擊針對的。

勒龐說她"完全有機會獲勝"。

在勒龐支持者的反馬克龍的嘲笑聲中，勒龐隨後登上一輛車，然後離開，她訂好要與業界人士共進午餐。

勒龐今天下午在阿拉斯舉行最後一次大型競選會議。