馬克龍與勒龐舌戰後今又馬不停蹄各赴新戰場

法國/總統選舉

在法國今年總統選舉第二輪投票前唯一一場激烈的電視辯論後的第二天，總統候選人馬克龍和勒龐今天再次出動，動員各自競選團隊，並試圖說服未拿決定的選民，進行倒數第二天的競選。昨天晚上的電視辯論，民意調查指馬克龍更具說服力，領先達20個百分點。但勒龐陣營抓揪馬克龍蔑視傲慢作指控，稱馬克龍仍然沒有把法國人放在眼裡。

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據法新社說，馬克龍與瑪麗蓮勒龐這兩個對手選擇訪問熱門地區是塞納-聖但尼和上法蘭西，都說要在第二輪選舉前三天更好地把脈回應法國人的頭號關切即購買力，一些評論稱烏克蘭戰爭對能源和食品價格造成了影響。

這是馬克龍與瑪麗蓮勒龐在昨天晚上近三個小時的辯論中引發衝突的一個主題，總統連選連任候選人為目前的 "盾牌 "措施和他的 "食品券 "項目做出辯護，而瑪麗蓮勒龐則主張減少增值稅。

在投票前最後幾天，馬克龍在民意調查中的差距正在擴大，在54%至56.5%的意向範圍內被賦予贏家的地位。不過，與2017年相比，贏區差距縮小，當時 "非右非左 "的候選人馬克龍以66.1%的選票贏得了選舉。

關於辯論是否改變了競選方向？在周日晚上的判決之前，周四和周五的民意調查應該是回答的第一見證，辯論中馬克龍顯現佔據了優勢。

根據Médiamétrie的數據，近1560萬觀眾觀看了這場電視對決，比2017年（1650萬）少了近百萬人。

馬克龍今天下午早些時候前往聖丹尼斯，專門討論大都市最貧窮省份的 "住房困境和城市重建 "問題，然後成為法國2台晚上8點新聞的嘉賓。馬克龍還將於明天周五在菲熱克（Lot）舉行最後一次競選集會，該省在2017年曾大規模將選票投給他顯支持。

而4月10日，塞納-聖德尼省（Seine-Saint-Denis）也錄得法國本土最高的棄權率，讓法國法蘭西不屈服黨候選人讓-呂克-梅朗雄（49.09%）遠遠領先於埃馬紐埃爾-馬克龍（20.27%）。而法蘭西不屈服黨領導人的選民在全國範圍內擁有多達近22%之眾，排在第三位，梅郎雄也因此特別受到兩位決賽候選人的追捧。

據政府發言人、候選人馬克龍的支持者加布里埃爾-阿塔爾（Gabriel Attal）在BFMTV上堅稱，這位即將卸任的總統與讓-呂克-梅朗雄的選民 "更為接近"。

梅郎雄要求不給 "勒龐女士一票 "，更希望在立法中實現 "第三輪"投票戰略，以推動他成為多數派領袖當然成為總理。

法新社說，瑪麗蓮勒龐在辯論中多次陷入守勢，預計她將在上法蘭西大區，她在第一輪投票中在該大區下屬所有五個省都獲得高票，基本上都超過了馬克龍。

今天中午在有近6000名居民的羅耶（Roye）鎮停留後，她將於傍晚在加萊海峽省的阿拉斯舉行最後一次競選會議。 在這個法國本土第二大貧困地區，瑪麗蓮勒龐將特別提出關於提高購買力的建議。

根據Ipsos/Sopra Steria對大約12000人的民意調查，購買力議題在那些會投票給瑪麗-勒龐的人中排名第一（65%），其次是移民（53%）和違法行為（32%）。

在會投票給馬克龍的選民中，購買力也排在第一位，但只佔49%，幾乎與烏克蘭戰爭（44%）持平，其後是環境（36%）議題。

民意調查分析稱，"投票給馬克龍的人比投票給勒龐的人更多的是女性，更年輕，受教育程度更高，更城市化，顯然更左翼"。