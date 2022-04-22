法國向烏克蘭提供凱撒車載炮和米蘭反坦克導彈

俄羅斯侵烏戰爭

法國將向烏克蘭提供155毫米凱撒系統車載炮，這一機動性極強，安裝在全地形卡車上的火炮的殺敵效力已經歷了實戰檢驗。法國總統馬克龍周五對『西部法國報』宣布了這一消息，直到目前，法國當局一直對烏克蘭提供何種武器守口如瓶。

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儘管3月9日法國世界報披露，法國已向烏克蘭提供了米蘭號反坦克導彈。但法國政府在向烏克蘭提供軍火方面一向保持沉默，直到4月中旬，當局籠統承認向烏克蘭送去了一億多歐元軍火，同時宣布將幫助烏克蘭持續提升“軍事能力”。

在星期五齣版的『西部法國報』上，正在競選連任的法國總統馬克龍在記者問及法國向烏克蘭提供了何種重武器時首次披露，“我們正在提供（......）大量裝備，從米蘭反坦克導彈到凱撒系統自走炮，包括幾種類型的武器"， "我認為我們應該繼續走這條路。他補充說："我們的紅線是不參與戰爭。”

愛麗舍宮並沒有說明法國交付的米蘭導彈和凱撒炮的數量，理由是以避免 "提供可被俄軍利用的行動信息"。一些法國媒體援引內部消息稱，法國將從法軍提取12輛凱撒炮系統，用於裝備烏克蘭軍隊。

從法軍武庫中提取的米蘭反坦克導彈早已送抵烏克蘭，而“凱撒車載炮”將在“未來幾天送達。”同時，四十幾名烏克蘭軍人從周六起在法國接受培訓，以熟練掌握這一火炮系統的運用。

根據法新社報道，法國軍隊目前共擁有76輛凱撒炮，到2025年，法軍應裝備至109輛。

法國軍事專家指出，凱撒號是法國炮兵的旗艦。這種射程為40公里的155毫米車載火炮在北約組織中尚無對應的武器。它在阿富汗和2017年收復伊拉克摩蘇爾期間創造了奇蹟。

該系統機動性極高，可快速部署，且操作方便，五個人就足以操縱，作戰時，當前面的觀察員發現目標時，他所要做的就是用激光指示器掃描目標，自動傳送精確的坐標。然後就可以開炮了。凱撒炮每分鐘可發射六發炮彈，射畢隨即離開，以躲避敵方炮擊。

凱撒炮口徑為155毫米，安裝在全地形卡車上。能以高精度擊中40公里外的目標。現已裝備沙特阿拉伯、丹麥和捷克共和國的軍隊。

目前已有包括美國、英國、捷克以及荷蘭在內的多個北約組織成員國向烏克蘭送去了重武器，美國總統拜登周四宣布再向烏克蘭追加8億美元的額外援助，包括72輛榴彈炮及其車輛和14.4萬發炮彈。