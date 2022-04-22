法國大選今夜封麥 馬克龍與勒龐將選戰進行到底

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法國總統大選今夜封麥 兩名候選人做最後的鬥爭2022年4月22日

今天周五（4月22日）是法國總統大選候選人造勢拉票的最後日子。兩名候選人馬克龍與勒龐都在做最後的努力。

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法國大選造勢活動今夜封麥：根據法國選舉法，巴黎時間今天周五子夜到周日20點投票結束，法媒不得刊登、播報有關大選的任何新聞、分析與評論。

於是，尋求連任的馬克龍與他的對手極右翼國民聯盟的候選人勒龐，都在今天周五使出最後的力氣動員拜票。儘管在周三的電視辯論後，馬克龍的民調略有上升，大約55%-57%，但與2017年他以66%的民意領先勒龐相比，雙方比分差距正在縮小。

法新社說，馬克龍計畫今天將到法國西南部洛特省（le Lot）的菲雅克（Figeac）舉行最後一次大會，該地在五年前曾大規模投票支持他。

此外，馬克龍昨天還前往巴黎北郊穆斯林移民集中的聖德尼省拉票，他混在人群中與人用手機拍照。據社會黨Jean Jaures基金會在第一輪投票後公布的統計，在首輪投票中，近七成的穆斯林選民將票投給了極左翼候選人梅郎雄。面對反伊斯蘭移民的勒龐，預計馬克龍在第二輪將穆斯林選票收入囊中將不成問題。

而勒龐今天4月22日在接受歐洲一台（Europe1）和CNews的採訪時，攻擊馬克龍與"人民"的關係是"有毒"的關係。她諷刺馬克龍就像高居在奧林匹斯山的神仙偶爾下凡。勒龐說，真正的問題是，'我們能否通過拒絕像馬克龍在第一輪那樣，“專門從奧林匹斯山下來幾天”，“就能把法國人從棄權主義中拉出來”。

法國極右翼候選人瑪麗娜-勒龐今天將她最後的競選活動放在法國北部加來海峽（le Pas-de-Calais），和索姆省（la Somme）的阿布維爾Abbeville市。勒龐在該市的首輪投票中獲得了第一名。此外，她昨天在北部城市阿拉斯（Arras）也進入人群，與支持者拍照合影。

法新社說，在2017年當選總統時，馬克龍曾承諾他將"盡一切努力"，確保法國的選民"不再有任何理由將選票投給（左右）極端分子"。然而，他失敗了：現在，在選舉期間，傳統的左右兩派聯手遏制極右翼的"共和陣線"失去了力量，被“反馬克龍陣線”追上，並駕齊驅。

這個電稿說，在經歷了"黃馬甲"運動到冠狀病毒（Covid-19）等危機的五年期間，總統馬克龍正在引起強烈的敵意。

據巴黎政治學院（Sciences Po）政治研究中心的一項調查，在瑪麗-勒龐（Marine Le Pen）的票倉中，有38%的選民之所以選擇勒龐，首要原因是阻擋馬克龍重返愛麗舍宮。

馬克龍昨天周四在巴黎北郊聖德尼之行中呼籲支持者們"加倍努力。他警告說“輸贏還在未定之天。”

法新社引述專家說，在這最後幾個小時里，兩位決賽選手面臨的挑戰是動員棄權者去投票，說服猶豫不決的人，吸引極左翼候選人梅郎雄的選民們。梅郎雄在第一輪得到22%的選票。