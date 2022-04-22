法國對雷諾日產前總裁戈恩發國際逮捕令

前雷諾日產總裁戈恩案

法國南戴爾法庭今天4月22日對雷諾-日產前總裁戈恩發出國際逮捕令。據法新社說，該案主要涉及“濫用公司資產”和“洗錢”。

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68歲的法國-黎巴嫩-巴西人卡洛斯-戈恩（Carlos Ghosn）原定在東京接受金融瀆職罪的審判，自從2019年底從日本逃出後，他一直住在貝魯特。

法新社說，法國南戴爾檢察官對雷諾-日產在阿曼的經銷商蘇海爾-巴萬（Suhail Bahwan Automobiles SBA）之間近1千500萬歐元的“可疑”付款感興趣。

法國財經部長勒-梅爾今天被問及此事時拒絕做任何評論。

路透社說，戈恩的發言人今天周五說，戈恩對法國簽發對他的國際逮捕令感到驚訝，因為戈恩一直在與法國司法部門合作。

華爾街日報說，法國南戴爾檢察官辦公室的國際通緝令還涉及四名美國人，他們被指控是戈恩的共犯。

法新社說，戈恩在2018年11月19日在登陸東京時被捕，他被控涉嫌在2010年至2015年期間，未向日本證券交易所當局申報他在日產的部分收入。

他的美國同事凱利（Grag Kelly）在同一天以同樣罪名被捕。

戈恩先生後來被日本司法追加指控在2015-2018年期間也隱瞞了收入。

他被捕後不久，戈恩就被日產汽車公司和三菱汽車公司解僱。2019年1月，他離開了雷諾總裁職位，不久後，他譴責了日產為了避免與雷諾的合並項目，使"陰謀"，想把他拉下馬。

法國司法介入

2019年2月，雷諾公司向法國司法系統報告，其前董事長戈恩在與凡爾賽宮的贊助協議中，為其"個人利益"獲5萬歐元的實物利益。

當年3月5日，戈恩先生被保釋出來，並被禁止離開日本。但他在4月初再次被捕，然後於4月25日被保釋。

6月4日，對雷諾和日產的荷蘭子公司RNBV的審計顯示，卡洛斯-戈恩有1100萬歐元的可疑開支。

2019年9月，戈恩先生向美國金融監管機構支付了100萬美元的罰款，以避免在美國因其遞延收入而被起訴。

逃到黎巴嫩

2019年12月30日，卡洛斯-戈恩躲在一箱音響設備中，躲過了日本機場的管制，經土耳其抵達貝魯特。

日本司法部門發布了由國際刑警組織轉發的對戈恩夫婦及三名被指控的同夥的逮捕令。

2020年1月9日，黎巴嫩司法部門禁止戈恩先生離開該國，但該國不引渡其國民。

法律訴訟

2020年2月10日，卡洛斯-戈恩在荷蘭法院起訴，要求日產和三菱汽車賠償他1500萬歐元的不公平違約金。

2月12日，日產在日本提起訴訟，要求戈恩賠償100億日元（超過8000萬歐元）。關於這一爭端的民事審判於2020年11月在橫濱開始。

這位雷諾日產前首席執行官還在法國的工業法庭提起訴訟，要求雷諾提供25萬歐元的臨時退休補償。

2020年5月20日，被指控幫助卡洛斯-戈恩逃離日本的前美國特種部隊成員邁克爾-泰勒和他的兒子彼得在美國被捕。他們於2021年3月被引渡到日本。

2021年2月24日，三名土耳其國民因幫助卡洛斯-戈恩逃跑而在伊斯坦布爾被判處四年多監禁。

當年5月，卡洛斯-戈恩在荷蘭被判處向日產和三菱汽車償還500萬歐元。

5月31日至6月4日，他在貝魯特接受了法國調查法官的訊問，內容涉及他在法國的各種案件。但他不能在法國領土之外被起訴。

2021年6月14日，協助戈恩逃離日本的泰勒案在東京開審。7月19日，邁克爾-泰勒被判處兩年監禁，他的兒子彼得-泰勒被判處一年零八個月監禁。他們都沒有上訴。

7月22日，法國前司法部長拉希達-達蒂被起訴，罪名是 "被動腐敗"和 "隱瞞濫用權力"，她在戈恩先生擔任雷諾-日產聯盟首席執行官時曾經為他提供諮詢服務。

2022年2月27日，法國地方法官再次前往黎巴嫩，聽取有關戈恩先生在擔任聯盟負責人時進行資金轉移的證人。