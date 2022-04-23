法國大選 為支持馬克龍 法國海外部長舉辦造勢邀約華裔嘉賓

為支持法國總統候選人馬克龍，20日至21日的晚間在巴黎第14區一活動場地，法國海外事務部長勒克努 ( Sebastien lecornu)舉辦一場支持者造勢活動邀約華裔嘉賓。

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4月20日至21日的晚間在巴黎第14區的Salle la Passerelle活動場地，法國海外事務部長勒克努 Sebastien lecornu ，聚集了包括在巴黎警察局工作的法籍華裔賽琳娜女士，以及一些中國民主活動人士在內的支持者一起替總統候選人馬克龍造勢。

這場巴黎14區的舉行的支持候選人馬克龍的造勢活動，從20日晚間19時一直進行到21日凌晨兩點左右。為了有助於了解進入大選第二輪的現任法國總統馬克龍與聲勢逼人的極右派總統候選人馬琳娜勒龐兩人競選綱領上的政見與分歧，造勢機會中特別安排時間予以分析評論。

上百名不同種族和膚色的法國人參與造勢活動。與會的各國族群代表也紛紛上台簡短致辭說明我和支持馬克龍。本次聚會顯示出的一項重大變化是，來自遠東的足以收到了極大的重視。

會中，除了海外事務部長致辭，被邀請上台發言的來賓中有來自中國的代表 Phillipe Fu先生，前六四學生領袖王龍蒙，前北京中央音樂學院教授康巴汗，活躍於巴黎僑界的僑領小馬哥，在巴黎警察局工作的法籍華裔賽琳娜女士等。

海外部長發表講話的主要觀點：面對選舉我們不能撕裂法國族群，有很多已經生活在法國的各種各樣不同膚色和族裔的移民，他們勤勞工作，努力繳稅，盡到了一個法國公民的義務，他們都有了法國籍，都是貨真價實的法國公民就應該得到法國社會的尊重，共同在馬克龍總統的領導下共創法國和歐盟的未來。 部長也對目前發生在烏克蘭的戰爭和人道災難表示極大的憤怒。 他認為如果選勒龐女士出任法國下任總統，法國會喪失在世界範圍的影響力，會對歐盟的團結髮展起到破壞作用。 他也期待下一屆政府會有更多的法籍移民或者後裔加入到政府各個部門和社會機構來為法國人民提供更高效和更完美的服務。

華裔警察賽琳娜表示，覺得非常榮幸在法國能夠以一個歸化入籍的法國公民投下神聖的一票選，出下一任法國總統帶領國家繼續前行，創造一個更好的歐盟、更好的法國。

前六四學生領袖王龍蒙的講話指出，“民主是個好東西”,七十多年前中共黨魁毛澤東曾經也發出這樣的感嘆，可是他一朝做了君王，大權在握就忘記了曾經的感嘆和對中國人民所做的諾言，今天在中國大地上發生的所有悲劇再一次證明了：在人類的各種政治社會實驗中，民主政治也許不是最好的，但是絕對不是最壞的，可以避免人類社會最大限度的人為的災難！ 王龍蒙說;對比上海武漢北京最近的人道災難，我可以負責任的說：“民主可以當飯吃”。