兩個法國對決 馬克龍總統勝選連任

法國總統大選

2022年4月24日，法國任期屆滿總統和中間派總統候選人馬克龍在法國北部的勒圖凱(Le Touquet)投票後離開時向支持者揮手致意。

地震沒有發生! 馬克龍勝選連任。根據巴黎時間周日Ifop20點公布的出口民調的臨時結果，法國現任總統馬克龍在第二輪選舉中以58.0%領先極右翼國民聯盟總統候選人瑪琳娜.勒龐的42.0%。

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值得注意的是，從上一次大選到這一次，極右翼力量有了很大進展。兩人2017年第二輪對決時，馬克龍以66.10%的高票當選，而勒龐僅獲得33.90%，這一次，勒龐突破40%。

僅僅幾分鐘前，一個巨大的懸念還令許多選民忐忑不安：因為法國選民星期天的選擇被視為是一個歷史性的選擇，是在兩個法國和兩種世界觀之間做出的選擇。

兩位候選人的方案相互對立，在歐洲、經濟、購買力、與俄羅斯的關係、養老金、移民、環境等方面提出了截然不同的觀點。在經歷了從 "黃背心"到新冠疫情等危機頻發的五年後，這幾乎是兩個相互對峙的法國。

為了應對他的對手，在第一輪比賽中以超過4個百分點的領先優勢（27.85%）出線的馬克龍重新啟動了 "共和陣線"，以阻擊極右派。

而國民聯盟的候選人勒龐在她的第三次競選總統嘗試中，則在另一條戰線上—外省對抗巴黎、基層對抗精英打賭："除去馬克龍"。

在這兩輪選舉之間，兩位候選人向激進左翼領導人梅朗雄的選民求情，梅朗雄在4月10日的第一輪選舉中以近22%的選票獲得第三名。

本次總統第二輪選舉也被視為是一次歷史性的選舉，如果選擇勒龐，一方面法國第一次選出了一位女性總統，同時也是第一次讓極右翼領袖成為法國的領袖。無疑，法國政壇發生了一場大地震，其衝擊力將超出國界，可以與英國脫歐公投以及特朗普2016年意外當選美國總統相比。

而現年44歲的前進黨候選人馬克龍的連任將代表着連續性，即使這位候選總統已經承諾要深入地進行變革，他承諾要把生態作為他第二任期，也是最後一個任期的核心使命。馬克龍也將成為自2002年雅克-希拉克以來，20年來第一位連任的法國總統。

現在，一切都變得明朗，馬克龍總統將在未來五年繼續領導法國。接下來他還面臨一個重大挑戰：法國選民應在6月12日和19日再次被召集到投票站投票，新總統將尋求獲得執政所需的多數票。

這次選舉的另外一個特點是棄權率高，根據四家民調機構的趨同估計，周日第二輪總統選舉的棄權率應達到28%，比2017年（25.44%）高2.5個百分點，但沒有達到1969年的記錄（31.3%）。

根據Ipsos Sopra-Steria、Ifop、Harris interactive和Elabe的數據，棄權率將為28%，與第一輪（26.31%）相比上升了1.7個百分點，這一輪的投票率已經很低，而Opinionway預計為27.8%。

2022年4月24日，法國任期屆滿總統和中間派總統候選人馬克龍在法國北部的勒圖凱(Le Touquet)投票後離開時向支持者揮手致意。