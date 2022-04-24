勒龐陣營選情夜觀戰全記錄 勒龐：今晚結果本身就代表了一個巨大的勝利

法國/政治/選舉

法國極右翼政黨“國民聯盟”總統候選人瑪麗娜·勒龐（Marine Le Pen）4月24日晚在首都巴黎與她的支持者們共同參加了2022年總統大選第二輪選情夜集會活動。巴黎時間周日晚8點整，預估選舉結果經電視揭曉後，勒龐時隔5年再次在第二輪選舉中敗北馬克龍。不過，由於她的得票率較上一次有所提高，勒龐在隨後的敗選講話中則強調：“今晚的結果本身就代表了一個巨大的勝利。”

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勒龐周日晚首先乘車抵達了位於巴黎聖雲門的競選總部所在地，並與她的競選團隊的主要骨幹會面。隨着時間的推移，勒龐一行在距離晚8點預估選舉結果揭曉前大約一個小時，乘車抵達了位於巴黎西部布洛涅森林的選情夜活動舉辦地。或是為了秉承傳統，或是出於經費限制，或是出於對其候選人選情的擔憂，勒龐團隊與馬克龍團隊相比並未選擇在露天空曠地帶舉辦支持者觀戰集會，而是在森林內的一家名叫阿美儂維勒酒店（Pavillon d'Armenonville）中舉行了活動。

據勒龐競選團隊人員介紹，大約有3000名來自法國國內外的記者事前申請註冊，以能夠到該活動現場記錄勒龐陣營對選舉結果的反應。最終，僅有約500名記者被允許進入場地內採訪。除了媒體從業者之外，約有500名來自法國各地的“國民聯盟”黨地方代表和勒龐的忠實支持者得以進場參加這一活動。活動舉辦地，分上下2層的阿美儂維勒酒店一共能容納大約2000名賓客。

儘管活動一開始時到場的記者人數偏多，但隨着預估選舉結果揭曉的臨近，勒龐的支持者也逐漸填滿了該酒店1層的會議禮堂。值得一提的是，除了勒龐政黨骨幹到場外，她的競選活動也延續了其動員家族的傳統，她的姐姐瑪麗·卡羅琳·勒龐等人也到場助威。在場的賓客們年齡不等，不過大都身着正裝出席了當晚的觀戰活動。

酒店大廳內充滿了法國國旗，勒龐隨後發表敗選演講的講台上也擺放有3面法國國旗，而並無歐盟的旗幟。受邀的來賓們可以享用由酒店方面準備的自助餐，他們同時還能向服務員尋求在酒瓶上印有“瑪麗娜總統2022”定製標籤的香檳酒。

據了解，為了應對可能出現的勝敗結果，勒龐團隊在預估結果經電視直播揭曉前準備了2份不同的演講稿。她和她的團隊在到達該酒店後便一直在2樓等待有關選舉結果的最新消息，並對相應的演講稿內容進行修改。據悉，兩位總統候選人大約在電視台向民眾宣布預估結果十餘分鐘前就提前得知了勝負。

最終，巴黎時間周日晚8點整時，隨着電視機前的倒數結束，勒龐獲得41.8%的得票率，時隔5年再次在法國總統選舉第二輪投票中不敵獲得58.2%投票率的馬克龍。當現場大屏幕出現這一結果時，勒龐陣營的支持者們在酒店大廳內發出了大量的噓聲，有的支持者則相互擁抱以緩解他們對這一結果的失望。不久後，勒龐本人登上演講檯面對她的支持者在鏡頭前發表了敗選講話。

創下極右翼政黨總統候選人得票率新高的勒龐在講話中強調：“今晚的結果本身就是一個巨大的勝利。”她今次第二輪的投票率比5年前高出了約7個百分點。勒龐在演講中說：“我們數百萬的同胞們（他們）選擇了國家的陣營。”她還不忘對此次競選過程發出了批評，並稱：“儘管有兩周的不公平、殘酷和暴力的方法，我們所代表的思想在第二輪總統選舉的夜晚達到了新的高度。”

勒龐向她的支持者打氣說：“有決心，我們比以往任何時候都更有決心。”她談到：“我今天沒有怨恨或怨氣。”勒龐說：“我們已經不被看好了一千次。而他們則錯了一千次。在這次失敗中，我不禁感到一種希望。”

面對將於6月12號舉行的法國國民議會選舉，勒龐表示：“遊戲還沒有完全結束，因為幾周後將舉行立法選舉。看到馬克龍機械地奪取所有立法和行政權力的風險很大。這是任何愛國者都無法接受的前景。”

據勒龐本人介紹，她在發表講話後向馬克龍致電，承認敗選並向後者加以祝賀。勒龐與在場的支持者們互動時說：“我非常尊重製度，所以我已給埃馬紐埃爾·馬克龍打電話，祝賀他的當選。”