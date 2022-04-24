法國第二輪總統大選發生了什麼

法國總統大選

任期屆滿的馬克龍總統以絕對優勢當選連任，歐美領袖紛紛祝賀，但是，在法國，極右翼勢力達致從未達到的高峰，西印度群島和法屬圭亞那大規模支持瑪琳娜-勒龐。

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馬克龍總統連任

馬克龍以絕對領先的優勢戰勝了他的對手、極右翼國民聯盟主席瑪琳娜-勒龐而再次當選為法蘭西共和國總統，贏得新的五年任期。根據幾家出口民調，即將離任的馬克龍總統獲得了超過58%的選票，這是自2002年實行五年任期以來，在職總統首次在共治之外獲得連任。政府發言人加布里埃爾-阿塔爾稱："這是一個歷史性的結果，也是一個歷史性的責任。”

極右“上頂峰”

這是瑪琳娜-勒龐連續第三次參加總統競選，也是第三次失敗。本次決選她獲得大約約42%的選票，但她無疑取得了極右翼候選人奔往愛麗舍宮之途的最好成績。她在結果公布後對支持者稱："我們所代表的思想正在達到新的高度（......），這個結果本身就代表了一個偉大的勝利。” 2017年大選時，她只獲得了近34%的選票。她的父親勒龐在2002年對希拉克的競選中勉強獲得了17.79%的支持率，但那是法國極右翼破天荒獲得第二輪競選資格。

“第三輪”

在第一輪投票中，激進左翼領袖讓-呂克-梅朗雄名列第三，以近40萬票之差錯失第二名。 他在第二輪初步結果公布後立即為6月的立法選舉進行動員。"他說："第三輪比賽從今晚開始，6月12日和19日，如果你們推舉新人民聯盟為多數，另一個世界仍然是可能的。”瑪琳娜-勒龐也 "發起了立法選舉大戰"，她的發言人路易斯-阿利奧特號召 "民眾集團 "起身反對 "精英集團”。

棄權率上升

與第一輪一樣，周日的棄權率繼續上升，但沒有超過1969年的最高記錄。據估計，約有28%的選民，即每四個選民中就有一個以上的人沒有參加投票。棄權率比五年前（25.44%）高出2.5個百分點。而且與4月10日的第一輪投票（26.31%）相比，高出1.7個百分點。除了1969年創造的罕見記錄，法國從來沒有在第二輪總統選舉中出現過如此高的棄權率。

這些投票給勒龐的海外領土

瑪琳娜-勒龐感謝法國海外領土選民對她的支持。她稱 "我們永遠不會忘記那些被遺忘的法國”，她在瓜德羅普島第二輪總統選舉中以69.6%的得票率名列前茅，馬提尼克島（60.87%）、聖巴泰勒米（54.73%）、圭亞那（60.70%）以及聖皮埃爾-密克隆（50.69%）。相反，馬克龍在太平洋地區名列前茅，與第一輪一樣，他在新喀里多尼亞有61.04%，在法屬波利尼西亞有51.80%，在瓦利斯和富圖納有67.44%。