法國總統選舉第二輪：17點估計投票率63.23% 棄權率28%

法國總統選舉/Live

法國4月24號舉行總統選舉第二輪投票，在第一輪的棄權率達26.31%之後，第二輪結果可能和2017年的空白票和無效票一樣高，甚至更高，證明了數百萬法國人拒絕在埃馬紐埃爾-馬克龍和瑪麗娜-勒龐之間做出選擇。

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17點公布的數據顯示，第二輪的投票率為63.23%，棄權率估計為28%。

法新社報道，即使民調結果很微妙，在最新調查中，Ifop和Ipsos Sopra Steria研究民調機構估計棄權率在26%和28%之間，低於1969年第二輪的記錄（31.1%），當時左翼選民大規模拒絕在 "白帽子和白帽子 "之間做出選擇（即當時的第二輪對決這喬治-蓬皮杜和阿蘭-波爾）。

但無論如何，這次的情況非常相似，在第一輪排在第三位的法蘭西不屈服黨的黨魁讓-呂克-梅朗雄的選民對第二輪採取的行動路線有很大分棄。讓·饒勒斯基金會副主任吉勒-芬切爾斯坦分析說："有許多法國人覺得第二輪海報沒有代表他們，他們要麼投棄權票，要麼默認。

另一位專家也表示： "最可能的結果是，棄權會增加，就像2017年那樣。“，他分析認為，"如果這種現象再次出現，將證實法國目前正經歷着基於兩輪多數投票的制度體系與政治需求演變之間的錯位，左-右兩極在今天已經過時。”

民調專家（Ifop）弗雷德里克-達比（Frédéric Dabi）堅持認為，"參與問題將是絕對的核心，它將是選舉的關鍵之一"。

這次法國總統大選 第二輪投票是在兩個大校區放假的時候進行的，許多人正在外地度假。法新社引述政治學家文森特-蒂貝里回憶說。"在2002年，產生了一定的影響，特別是在巴黎地區，因此，巴黎地區的動員程度比其他地區低"，

報道指出， 部分不滿的選民會在棄權和空白或無效選票之間做出仲裁，這讓預言家的方程式變得更加複雜。