法蘭西第五共和國之奧朗德

法蘭西第五共和國/ 法國2022年總統大選

弗朗索瓦·奧朗德1954年生於魯昂，政治學法學出身，社會黨人，2012年代表社會黨出征法國大選，擊敗時任總統薩科齊，成為法國第24位總統，法蘭西第五共和國第7位總統。奧朗德也是第五共和國第二位社會黨人總統，在其第一任政府期間真正做到了政府人選男女數量平等。

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奧朗德和習近平，攝於2015年巴黎氣候大會。 © AP

奧朗德執政期間，法國通過了同性婚姻法，延長了冬季禁止驅逐無家可歸者法令的時長，召開了巴黎氣候大會，軍事介入馬里，中非與中東，也受到了非法移民大潮，多起伊斯蘭主義恐怖襲擊的衝擊，震驚世界的“查理周刊”事件即在此時發生，法國後針對恐怖組織伊斯蘭國發起軍事打擊。

歐盟層面，奧朗德在希臘債務危機期間大力支持希臘政府，力保希臘留在歐元區，加上其他原因，法德關係一度緊張。英國脫歐公投期間，奧朗德多次向英國發出警告，公投結果出爐後，法德等一度因如何勾畫歐盟未來而焦灼。

奧朗德任總統期間，法中兩國高層頻繁互動，繼續在氣候，經貿，投資，金融，科技等領域開展合作。卸任後，奧朗德再次訪華，再次感謝習近平出席巴黎氣候大會，因為“沒有中國，就不會有巴黎氣候協議的簽署”。

經濟方面，奧朗德執政期間法國民眾購買力下降，中產階級利益在稅收上漲當中嚴重受損，並出現了“紅帽子”抗稅運動。其針對富裕階層的稅收政策也導致著名男演員“大鼻子情聖” 傑拉爾·德帕迪約等人從法國出走，被指責嚴重損害法國經濟吸引力。雖然奧朗德做出反轉失業率曲線的承諾，但法國失業率仍然增加，僅在他任期結束的時候略微下降。2014年，奧朗德爭議性宣布用企業減稅來換取創造更多就業崗位，2016年法國通過了勞動改革法。奧朗德五年任期結束時，法國的貿易逆差，公共支出，赤字佔國內生產總值百分比等經濟業績指標惡化。

奧朗德的支持率動態不容樂觀，在左派也不是很受歡迎。曾有媒體做過調查，顯示他不受歡迎的五大因素有“不知治理，缺乏權威，缺乏大綱，一部分人反對同性婚姻合法化，以及經濟承諾沒能兌現”。此後受到政府政治金融醜聞和羅姆人驅逐事件的衝擊，奧朗德形象日益惡化，支持率創造第五共和國新低，直到幾次恐襲後的應對方式幫助他的民意支持度短暫回升，但也沒能挽救頹勢。對此，奧朗德解釋稱，並不是民眾真的厭惡他，而是因為不理解他，而且“比起他上任的時候，法國已經好了很多”。2017年總統大選，奧朗德沒有參選，這也是第五共和國第一次有總統不去競選第二個任期。