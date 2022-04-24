法蘭西第五共和國之馬克龍

法蘭西第五共和國/ 法國2022年總統大選

埃馬紐埃爾·馬克龍生於1977年底的亞眠市，他是法國第25位總統，法蘭西第五共和國第8位總統。行政學院出身，從金融銀行業做起，在奧朗德時期歷任經濟部長，工業部長和數字事務部長，2017年拒絕參加左翼初選，自成一黨，聯合左右陣營擊敗極右翼勒龐當選總統時，馬克龍僅39歲，是上任時最年輕的法國總統。2022年4月24日，馬克龍連任成功。

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馬克龍在北京，攝於2018年。 © AP供圖

國內經濟方面，馬克龍對稅法和勞動法進行改革投票，以巨富房產稅代替巨富稅的改革為他招致“富人的總統”的稱號。有批評聲音指出，馬克龍早年間的各類稅法改革使最富有人群更加富有，而中產階級和最貧困階層則受益不明顯，生活水平甚至下降。不過，馬克龍的逐步取消住房稅的政策，的確在家庭購買力方面收到了較為積極的回應。法國的失業率也在馬克龍任期內出現好轉，一度出現08年經濟危機以來的最好數據，但反對者稱這是前總統奧朗德的政治遺產，或更加是全球經濟氣候的結果。法國負債率在2019年約為國內生產總值的98%，赤字維持在國內生產總值的3%以下，直到接下來的新冠疫情打破了一切。

馬克龍在教育方面也進行多項改革，推出新版高考，這並非沒引發爭議，就像他的司法改革一樣。期間的參議院選舉和市政選舉對馬克龍陣營來說是兩記重擊，黃背心運動也從2018年底開始登上政治生活舞台和國際焦點，並吸納越來越多的其他對馬克龍不滿的群體，例如反退休改革人群，反新冠健康碼群體，反新冠疫苗群體等，走上街頭示威。

歐盟方面，抗住新冠疫情對經濟的衝擊，法國和一眾成員國推出7500億歐元新冠紓困復蘇金計畫；接納難民的分攤問題上，馬克龍遭遇中歐東歐國家的強烈抵觸，又因為人權等其他問題時常與波蘭和匈牙利領導人唇槍舌劍。難民問題上，馬克龍時常被法國國內一些人權協會抨擊為太過強硬，然而右派和極右則指責他太過鬆懈。

國際上，馬克龍和美國的關係除了談到歐盟要建立自己的軍隊，勸美國回到巴黎氣候協定和伊朗核協議框架內，澳大利亞潛艇合同擱淺等話題之外還不錯。馬克龍在黎巴嫩危機，敘利亞內戰，俄烏戰爭當中所扮演的角色都頗為活躍。他和中國領導人就抗擊疫情，環境氣候，中歐投資協定等保持對話，引述過鄧小平的“黑貓白貓論”，也向中方提過人權問題上的關切。