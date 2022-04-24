馬克龍大勝 但是極右翼大舉挺進

法國總統大選

根據4月24日出口民調結果，法國現任總統馬克龍以57，6%至58，5%遙遙領先瑪琳娜.勒龐，但是，一個不容否認的事實是，敗選的極右翼國民聯盟領袖獲得該黨參加總統大選以來最高比分。

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20年前總統第二輪決選時，意外淘汰社會黨候選人若斯潘，歷史性闖入決選的瑪琳娜.勒龐的父親老勒龐最終以17，79%慘敗於雅克.希拉克。2017年馬克龍與瑪琳娜.勒龐對決時，後者也僅獲33.90%的選票。這意味着，在法蘭西第五共和國，極右翼從來也沒有像今天這樣接近權力。

對於Ifop民意研究所所長弗雷德里克-達比（Frédéric Dabi）來說，"對於極右翼國民聯盟的代表來說，為進入第二輪的權力對比從未如此接近"，該黨代表獲得了有史以來最好的比分。特別是這是20年來總共舉行的5次總統選舉中，毛利特右派( la droite maurrassienne)的繼承人勒龐家族的成員第三次進入了第二輪選舉。

這位分析人士強調：與2002年和2017年不同的是，"共和陣線 "不再像以前那樣全體動員，支持勒龐女士的投票正成為 "越來越多的支持票而不是抗議票"。如果我們再加上28%棄權者的票，其中一些人，尤其是年輕人，不再認可自己在這一政治領域的地位。

勒龐女士的發言人之一洛朗-雅各布利宣稱："所謂的玻璃天花板，我認為從今以後已不復存。”法國國民議會主席、執政黨議員費朗承認，勒龐無疑具有吸納憤怒和不滿的才能，這意味着，政治鬥爭必須繼續。

極右翼失敗了，但是在法國的政治版圖上，傳統反對派從來也沒有像今天這樣粉末化，傳統右派共和黨以及傳統左派社會黨均已邊緣化，而勒龐和她的國民聯盟在對抗勢力中獨佔鰲頭。在反對派中，另外一個可以試着與國民聯盟抗衡的是激進左翼---法國不屈服，另外一個極端力量。

深知形勢複雜的馬克龍提前開始打團結牌，他同意對他的計畫進行修改，以吸引左派。這些計畫包括，對推遲退休年齡至65歲進行更多的諮詢，以及採取更重視生態的措施，並承諾未來的總理將直接規畫環境保護。

但在進入第二任期的核心工作之前，馬克龍未來幾周還有繁重的工作，他的正式就職日期尚不清楚，但肯定會在5月13日之前。然後現任總理辭職，隨即任命一位新總理並組建政府。

接踵而來的就是立法選舉（6月12日和19日），新任總統馬克龍將努力保持前進黨在國民議會的多數黨地位。如果前進黨不能獲得多數，馬克龍將被迫實施“共治”。

而激進左翼領導人、在第一輪大選獲得22%選票的梅朗雄熱切期待着這場戰鬥，他本周號召法國人通過投票讓法國不屈服黨獲得多數。