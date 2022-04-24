馬克龍成功連任，如願在巴黎戰神廣場慶祝勝利

2022法國總統大選

4月24日法國總統大選第二輪投票當晚，成功獲得連任的現任總統馬克龍在巴黎市中心的戰神廣場，與支持者共慶勝利。巴黎時間20點整，第二輪投票結果揭曉的那一瞬間，馬克龍的支持者歡呼聲響成一片。

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此前的懸念中夾雜着的不安瞬間煙消雲散。聚集在戰神廣場上的支持者歡呼雀躍。和其它馬克龍的支持者一樣，手持法國國旗和歐盟旗幟的華裔人士Franc 向我們談了他的感受：

Franc : （“這個結果）基本上也是意料之中吧。我感覺馬克龍在第二個任期里會做得更好。結果比預期好，大概有58%的人投票給馬克龍。我原來估計他（的得票率）可能在52%-56%之間，但他超出了這個預期。我覺得馬克龍在既有的左派的社會黨理念的基礎之上，更好地融合了整個社會的一種需求。剛才我和身邊一位法國選民有一個簡短交流，他說：沒有人是完美的。所以我們認為他在第二個任期里會做得更好。在第一個任期里，我們也看到了他很多的努力。而且，他很年輕，精力充沛。我們可以看到今天來了很多年輕的選民……代表了未來的一個方向。”

在場的支持者中不少人強調過去這五年雖有缺憾，但人無完人，尤其是馬克龍政府這五年間走過了新冠疫情和俄烏戰爭兩次重大危機。

在場一位講中文的女士是第一次參加法國總統選舉投票。她表示 : “我非常高興馬克龍獲勝。我比較推崇他的主張，不贊同極右政黨的主張，不支持勒龐。而且，對於中國來說，馬克龍的政策會更好些。總體來說，他的中國政策是一種比較中立的態度，而勒龐從她此前的一些講話來看，比較親俄反中。”

4月24日這一天，馬克成功突破了第五共和國治下的總統連任魔咒，成為首位沒有經歷左右共治格局，仍然得以蟬聯第二任期的總統。選擇在埃菲爾鐵塔腳下的戰神廣場慶祝勝利，可以說也彌補了他五年前首次參選時的一點遺憾。五年前，馬克龍原本就希望能在戰勝廣場慶祝競選勝利，但戰神廣場隸屬巴黎市政府管轄範圍，而巴黎市長、社會黨人伊達爾戈拒絕了馬克龍團隊的申請。馬克龍只得退而求其次，在盧浮宮廣場上舉行了盛大的慶祝活動。

這是首次當選總統選擇在這裡慶祝勝選。馬克龍的前任、社會黨人奧朗德2012年在極具象徵意義的巴士底獄廣場與支持者共慶勝利，而右翼政黨領導人薩科齊2007年當選時則選擇了協和廣場。