勝利後 馬克龍急於解決法國深刻分歧

法國/馬克龍

在一場揭示了法國分裂和極右翼飆升的總統選舉之後，4月24日再次當選的埃馬紐埃爾-馬克龍面臨重大挑戰，他需要說服失望或憤怒的選民，並在6月的立法選舉中贏得多數票，預計這將是一場激烈的戰鬥。

廣告 繼續瀏覽後續

法國世界報周一總結說，這是一次 "沒有恩典的連任"，特別是由於"棄權率接近創紀錄水平，極右翼首次超過40%的大關。

十字架報指出，儘管馬克龍是自2002年雅克-希拉克以來第一位獲得連任的法國總統，但他的勝利聽起來也是一種"警告"。該報提到，"由於總統政權已經顯出其局限性，民主比以往任何時候都處於一種不穩定的平衡狀態"。

儘管馬克龍在第二輪比賽中取得了58.5%的成績，但他似乎並不具備贏得議會多數席位和自由推行其政策的良好條件。

這次法國總統大選創下兩項記錄：一是極右翼候選人勒龐得票率超過41%，2是棄權率達到28%，比上次多了4%。

法國將在6月12日和19日舉行的立法選舉，被認為是第三輪投票，選戰將非常激烈。首先是極右翼的崛起，極右翼候選人勒龐比2017年躍升了近8個百分點。而以梅郎雄為首的極左翼陣營在第一輪也獲22%的高支持率。於是，極左，極右，和中間派馬克龍的互動，將對未來五年的法國產生重要影響。

馬克龍應該意識到法國社會向“極左和極右”兩方分野的嚴重趨勢，他昨天勝選後強調稱，不會延續之前5年的政策，而是要與大家一起發明新的治理國家的方法。他保證說，自己是所有法國人的總統，不會有任何人被遺棄在路邊。

對於那些僅為阻擋極右翼而將票投給他的部分選民，馬克龍昨晚向這些人強調說，他意識到，在未來五年，他必須為這些選票做的事情。馬克龍也對極右翼選民說，他承諾將為他們的"憤怒和分歧"找到"答案"。

法新社說，馬克龍上一個五年任期的特點是危機不斷，從"黃馬甲"運動的反制度抗議，再到冠狀病毒Covid-19大流行病。而這場以大流行病和烏克蘭戰爭為標誌的運動，顯示出強烈的民主疲勞。