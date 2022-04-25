法國總統選舉：掌握着未來的年輕人投了誰？

法國/政治/總統選舉

4月24號周日舉行的第二輪法國總統選舉中，埃馬紐埃爾·馬克龍以58.54%的得票率再次當選，法國經濟類報紙《回聲》報刊文透析象徵著未來的年輕人選票去向，並分析認為，馬克龍贏了選舉，但可能並不完全歸功於年輕的選民群。

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文章作者Julia Lemarchand指出，如果只有年輕人在第二輪投票中投票，兩位候選人馬克龍和勒龐之間的得分會更接近：根據Elabe研究機構的數據，在去投票的介於18-34歲的人中，53%的投票給馬克龍，47%投給了他的極右翼對手勒龐。

如果再細分， 其中18-24歲的人對馬克龍的支持要比其他人群明確得多，當然這要將最年長的選民（65歲及以上）除外——他們是所有法國人中最支持馬克龍的群體。同樣是根據Elabe提供的數據，在年輕人中，有78%的學生支持了馬克龍，而支持勒龐的只有22%。年輕高管的情況也是如此69%支持馬克龍，31%支持了勒龐。

Elabe研究負責人阿德里安·斯米德分析指出："25-34歲的人顯然比18-24歲的人更加分裂。他們的選舉行為與其他工作年齡段的人更為接近。最後，最年輕的人與最年長的人更加相似，他們大多數顯然投票給了埃馬紐埃爾·馬克龍"。

但如果就此得出最年輕的選民在馬克龍總統的連任中起到了關鍵作用的結論可能還為時過早， 從數據上看，18-24歲的人只佔他的選民總數的10%。35歲以下的人佔22%，而在這個年齡段投票給勒龐的選民有26%。

18-24歲創下棄權新記錄

值得強調的是，最年輕的投票族群第二輪投票中大量棄權，18-24歲的人是棄權冠軍：根據Ipsos-Sopra-Steria民調公司的數據，他們中有高達41%的人在第二輪投票中沒有去投票，這也比2017年多了7個點。在25-34歲的人群中也有同樣的趨勢，棄權率攀升了6個百分點，達到38%。據法國內政部稱，這些數字遠遠高於已經創紀錄全國平均水平的28%。

更需要提醒的是，年輕人在第一輪投票中大量都投給了法蘭西不屈服黨的黨魁梅朗雄（18-34歲的年輕人中佔32%），進而讓他在第一輪取得第三，雖然未進入第二輪，但也顯示出他在年輕人中的影響力。同時，由於在這場新的馬克龍與勒龐第二輪對決中難以找到自己的定位，因此這些選民中有許多人選擇棄權，或投了空白票。阿德里安·斯米德分析認為："在第一輪投票中投給梅朗雄的18-34歲的人的表現與梅朗雄所有年齡段的的選民相對吻合：41%投給馬克龍（所有年齡段均為38%），20%投給勒龐（所有年齡段為18%），39%棄權（所有年齡段為44%）"。

最後，埃馬紐埃爾·馬克龍五年來失去了很多在年輕人的支持，這和其他年齡組趨勢一樣。2017年，在18-24歲的年輕人中，66%的人投票給了他，而2022年則是59%。這一7分的差距在25-34歲的人群中就上升到11分。相比之下，勒龐能夠從中受益的比例也相對提高了。