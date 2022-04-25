美媒：馬克龍連任法國對俄政策延續而普京失去了獲得西方主要盟友的最佳機會

法國總統大選

法國總統馬克龍24日擊敗對手勒龐獲得連任，歐盟及北大西洋公約組織成員國如釋重負。《紐約時報》報導說，因為法國對歐盟及北約懲罰遏制俄羅斯侵略烏克蘭的政策將獲得延續，且法國在領導國際制裁俄羅斯和援助烏克蘭武器方面扮演重要角色。

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報道引述39歲法國選民、廚師阿塔內(Sharif Attane)說：“我三天沒睡，太緊張了，現在可以鬆一口氣。我投票支持馬克龍，部分歸因於烏克蘭戰爭。”

《紐約時報》的報道指出：法國國民通常不喜歡他們的總統，2002年以來沒有一任總統成功連任，馬克龍此次不尋常的取得第二個五年任期，反映他有效領導法國度過新冠肺炎疫情危機、重振經濟、應對俄國入侵烏克蘭，以及他在政治光譜中佔據核心位置的政治機敏性。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，由於勒龐在24日法國總統大選決選中失利，俄國總統普京失去了在西方獲得主要地緣政治夥伴的最佳機會。如果勒龐贏了，普京可能會在歐洲和北約內部擁有一個夥伴，並且在聯合國安理會五個常任理事國中有個盟友。

報道說，回顧過去歷史，勒龐一直很崇拜普京，甚至在2017年競選總統期間拜訪了普京。勒龐以批評法國對歐盟和北約的承諾而聞名，並希望法國退出北約的統一指揮部。勒龐沿此路線做出的任何行動，都將符合普京破壞西方夥伴關係和聯盟的地緣政治目標。

《華爾街日報》報道說：4月24日法國大選最後一輪投票將在歐洲產生深遠影響，報道引述裕信銀行(UniCredit)經濟學家布科（Tullia Bucco）表示，馬克龍連任，對於加強歐盟在新冠危機之後表現出來的團結和一致至關重要。布科稱：“馬克龍堅持認為，在世界大國彼此對峙的形勢之下，有必要加強歐盟的經濟和戰略自主權，這一點在俄羅斯入侵烏克蘭的事件中得到了驗證。”她預計，馬克龍當選，將會再次啟動關於建立中央財政工具的討論，以便為能源和國防等領域提供資金。受烏克蘭戰爭影響，這些領域變得更為關鍵。