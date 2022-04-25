馬克龍獲勝：歐洲避免了一場政治地震

法國總統大選

據德國電視一台報道，德國政府祝賀馬克龍擊敗了勒龐，獲得了法國總統選舉的勝利。德國總理肖爾茨是周日選舉當晚第一位電話祝賀馬克龍獲勝的歐盟成員國領導人。肖爾茨還在推特上表示，這是法國人對歐洲做出了堅定的承諾。他期待和法國繼續保持良好合作。財政部長林德納在推特上寫道：一個統一的歐洲成了選舉的最大贏家。

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德國右翼民粹選項黨與眾不同，該黨黨主席Tino Chrupalla向被擊敗的右翼民粹主義者勒龐表示了祝賀。他在推特上寫道，我祝賀我們的合作夥伴勒龐取得的“強勁結果“。馬克龍只是取得了一場假勝利，歐洲的路線變化是現實，從長遠來看是無法阻止的。

在野黨基民盟黨主席梅爾茨則發推特警告說：德法合作的新起點現在是可能的，也是必要的。

德國媒體也大多鬆了一口氣，但也發出了警告信號。

在弗萊堡出版的《巴登報》指出，遊絲沒有被扯斷，馬克龍仍然是法國總統。這位44歲的年輕人在決賽中以超過十個百分點的優勢戰勝了右翼民粹主義者勒龐。這是一場不可撼動的顯著勝利。有了它，法國就免於走向勒龐追求的種族主義和反移民計畫。歐盟不必擔心，這位53歲的女子會與匈牙利總理維克托奧爾班一起炸毀整個歐盟。柏林也鬆了一口氣。但人們不應該馬上恢復正常生活。一個右翼極端分子差點成為法國總統的事實，不得不令人深思。

《萊比錫人民報》指出，法國和歐洲避免了政治地震，這是一場震撼人心的勝利。但必須對馬克龍發出警告信號。他削弱了溫和派政黨，以致於只有極端分子留在他身邊。而且，極端分子比以往任何時候都更強大。人們對馬克龍草率的政策感到沮喪。該政策旨在提高效率，但沒有受到人們的認肯。如果他想阻止民粹主義者在五年後的下一次選舉中接替他，那他必須改變執政風格，讓議會參與領導，通過討論達成決定。