法國新冠一周新增97,498例、24小時1,932新例+死亡167人

法國公共衛生部周二（26日）公布有關新冠疫情數據指出，法國24 小時內死於新冠病毒人數為 167 人，過去7天內的新增新冠確診案例為 97,498例。

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根據費加羅報和法新社的報道，法國公共衛生部公布的新冠疫情每日報告指出，周二有 167 人死於新冠肺炎。 目前總共有 24,702 人因此住院（周一總數為 24,980 人），其中包括過去 24 小時內的新增確診人數為 1,932 人。法國目前有1667名新冠病毒患者正接受重症監護治療。

法國公共衛生部門報告，法國新冠病毒的新增感染病例為97,498 例。法國過去平均每周的新增感染人數平均為 85,588 人，而前一個一周內的新增感染數據曾為93,238 人。

根據衛生部門數據，法國5432 萬人至少接種了一劑疫苗（亦即佔了總人口的 80.6%），5342 萬人完全接種疫苗（佔總人口的 79.2%）

另據世界衛生組織 (WHO) 周二表示，減少新冠病毒的檢測會危及到對病毒的監測 世衛組織哀嘆道，世界各地對於新管不到檢測篩查活動的急劇下降，這正迫使世衛組織 面對一種仍在肆虐並繼續演變的病毒所採取的因應措施，作“盲目”的飛航。

世衛組織總幹事譚德塞博士(Ghebreyesus)發表聲明指出 ：“面對致命的病毒，無知不會帶來幸福。”

譚德塞在日內瓦的一項新聞發布會上說：“在全球範圍內，報告的新冠病例和死亡人數等的數據繼續下降，這非常令人受到鼓舞。 上周，向世衛組織報告的全球新冠死亡人數剛剛超過15,000 人，這是自 2020 年 3 月以來，統計每周死亡人數最低的一次。”

譚德塞敦促要謹慎行事，因為在沒有檢測的情況下，世衛組織收到的有關傳播和測序的信息會更少。 他說：“這種情況會讓我們更加無法看到這個病毒的傳播和演變模式。”