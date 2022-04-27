法國左派今展微妙談判 為奪總理大位？

法國/立法選舉左派聯合

法國總統大選中第一投票斬獲22個百分點選票的梅郎雄麾下法蘭西不屈服黨，成功拉動垂頭喪氣的社會黨今天談判聯合競選即將開始的立法大選。左派其他黨派，也在與法蘭西不屈服黨接觸談判，共推議員候選人名單，以期拿下法國國民議會多數席位，逼迫馬克龍與梅郎雄共制。

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據世界報今天報道稱，被任命為社會黨（PS）與法蘭西不屈服黨La France insoumise（LFI）的立法選舉談判的Pierre Jouvet證實，今天周三上午他與左派聯盟的一個代表團會面，包括Manuel Bompard和Adrien Quatennens--會議將在該運動的總部舉行。聖瓦利埃（Drôme）市長周三在南方電台說，與梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）陣營的 "聯合是可能和必要的"。他也批評社會黨PS內部這條聯合路線的異見者。

Pierre Jouvet嚴批 "那些想繼續去投靠埃馬克龍的人，他諷刺說，"讓他們去吧"，但另一方面，他把自己說成是社會黨內新一代的代表，脫離了奧朗德的框框。他說，"我的印象是奧朗德並不完全同意[與法蘭西不屈服LFI的和解。那又怎樣？" 他指責這些大佬過時了。他稱，"我對這些大象說：別管我們了。你在社會主義黨處於最高水平時破壞了它。" 當提到前總理瓦爾斯的名字時，他又加了一層：“當人們和我談起這些給每個人貼上社會黨標籤的人，而他們已經很久就不是社會主黨人了。”

為了獲得一個 "有能力執政的左派"，Pierre Jouvet試圖強調與法蘭西不屈服的共同點，同時盡量減少差異，這一切都是為了遵循 "法國人民希望看到左派團結的意願"。

據世界報說，法蘭西不屈服黨與社會黨今天接觸談判之時，法蘭西不屈服與綠黨討論，據稱已經有眉目。據EELV的Julien Bayou說，談判正在取得進展，但在歐洲和核電方面仍然有紅線分歧。

巴尤Julien Bayou稱讚成與La France Insoumise (LFI)就立法選舉達成協議，EELV目前正在與他們進行討論。 綠黨同意組成一個左翼力量的 "聯盟"，但不是向法蘭西不屈服黨 "insoumis "靠攏。他透露說，國際問題--兩黨在這方面的分歧很大--在談判期間被擱置，以便向前推進，也因為 "國際問題實際上不是國民議會的領域"，而是 "總統府 "的領域。

關於梅朗雄的方案中提出的60歲退休的問題，雖然綠黨總統候選人雅多在總統競選期間懇求將離職年齡維持在62歲，但巴尤認為：我們仍然可以討論。綠黨要求法蘭西不屈服 "La France insoumise提供他們的退休精確數字。綠黨稱，能夠在60歲退休是一個美麗的雄心，[但]它需要我們不能放鬆在其他領域的努力。例如，關於生態轉型。

關於歐盟建設這一主要分歧領域，巴尤稱昨天畫出了第一條紅線，與雅多的說法相似："不存在組織一個自選的歐洲問題（......）。不存在讓法國退出歐洲的問題。當被問及EELV和PCF在核電問題上的對立立場時--共產黨人希望依靠核能來實現社會脫碳，而生態主義者則希望擺脫核能。據巴尤重申綠黨的立場，否認已經達成協議就此公投諮詢，並重申："對我們來說，不會有此協議。"如果你告訴我，我們必須離開歐洲，回到核領域，那就沒有綠黨參與其中。"

關於與LFI談判的綠黨議員人數，"我們最後的報名是在165個選區上的15%到20%左右，"巴尤說，或者說是綠黨的三十個席位。他還說，梅郎雄贊成將立法選舉綠黨的旗幟改為 "人民生態聯盟"，但被綠黨拒絕了。

"無論如何，我們說，如果讓-呂克-梅朗雄選擇在立法選舉中提出與總統選舉相同的政治提議，它將產生同樣的效果"，即不團結和無法上台，這位生態學家推測。至於結束談判和可能達成協議的日期，"必須有可能在本周末或本周末完成"。