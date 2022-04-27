馬克龍稱要接地氣 或遭民眾扔砸西紅柿

法國/馬克龍

法國總統馬克龍今天到巴黎遠郊走訪法國民眾，稱多與法國人接觸並尋求接地氣。這是馬克龍連選連任成功後，第一次出行。在巴黎瓦勒德瓦茲，馬克龍既受到民眾歡迎，也遭到反對者噓聲要他辭職下台，還有人向他投擲西紅柿和其它投擲物。

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法國總統馬克龍今天在訪問瓦勒德瓦茲時，被一個扔向他的西紅柿擊中。據RTL今天報道稱，馬克龍今天前往塞爾吉-蓬圖瓦茲市（Val-d'Oise）氣氛有熱度。掌聲、口哨聲、"馬克龍辭職"噓聲。

新連任的總統馬克龍甚至被投擲物擊中。根據當時拍攝的影像，那是一個西紅柿。馬克龍對這一行為顯然沒有準備。同時，據稱還有其他投擲物被擲向馬克龍。當時人群爆滿。該報道稱，不知道這一西紅柿攻擊行為是否是故意的。

這並不是馬克龍第一次成為投擲物襲擊的目標。此前，2017年3月，在他當選之前，他在訪問農業展覽館時曾被一個雞蛋擊中。2021年6月，馬克龍甚至在德隆河畔被打了一巴掌。

投擲西紅柿事件在總統官方衛隊中引起了一定程度的恐慌。馬克龍的保鏢們決定部署了一把防彈傘。在這之前，作為預防措施，馬克龍只向有頂蓋的聖克里斯托夫市場撤離躲避。

據法新社現場報道稱，馬克龍在巴黎西北郊Cergy-Pontoise的一個市場訪問時，被櫻桃番茄投擲但沒有擊中。當時馬克龍在各攤位中間與圍觀者交談時，幾個裝有櫻桃小番茄的袋子被扔向總統的方向，但沒有砸到他。

在總統前往有蓬頂市場之前，總統的安全防衛短暫地部署了一把 "保護傘 "。

馬克龍的隨行人員否認有投擲物擊中了總統，並解釋說，當時由於人群熱爆騷動，保護傘被打開了。

據在場的法新社記者說，這次出行是馬克龍連任以來的第一次，總體在友好的氣氛中進行，熱烈擁擠主要是與很多人希望見到總統有關。

RTL報道稱，塞爾吉-蓬圖瓦茲人用掌聲和口哨聲給馬克龍一個奇怪的歡迎。

儘管如此，在總統在長長的人群中行走問候的整個過程中，氣氛仍然是火爆。

稍早，據總統府愛麗舍宮表示，馬克龍今天訪問塞爾吉（Val d'Oise）的一個工人階級區，與居民、店主和年輕企業家會面，這是他連任後的第三天。

尚未開始第二任期的總統預計將於今天深夜在巴黎西北部約30公里的塞爾吉區的聖克里斯托弗市場廣場舉行會議。

據總統府解釋說：這次旅行說明了共和國總統自2017年以來的願望，即深入實地，與法國人接觸，與他們交流，傾聽他們的關切、期望和需求。

馬克龍還將會見來自 "Les Determinés "協會的年輕企業家，根據該協會的網站，自2015年以來，該協會為自己設定的目標是為 "每個人提供實現其創業夢想的可能性，沒有障礙或限制"。

法新社說，此行將是馬克龍自周日晚間在巴黎Champ de Mars慶祝以58.5%的選票戰勝國民議會候選人瑪麗娜-勒龐以來的首次公開亮相。周二，他前往在巴黎的競選總部感謝他的團隊。

周三下午4點，馬克龍將在榮軍院主持向4月13日去世的96歲的米歇爾-布凱致敬的儀式。

然後，在星期四，他將主持部長會議，並在克拉馬特（Hauts-de-Seine）的佩爾西醫院探望在行動中受傷的士兵。

星期五，馬克龍將前往上比利牛斯省，紀念他的祖母傑曼-諾蓋斯（Germaine Noguès），她於2013年去世，被安葬在蒙加耶爾。4月6日，在TF1節目中被問及他的選舉後計畫時，他就說：“就個人而言，我將去比利牛斯山給我心愛的祖母的墳墓獻花。”