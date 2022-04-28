法國政壇左派兩大黨談判：沒有不可逾越的鴻溝

法國政治

法國政壇左派兩道黨——法國不屈服黨（La France Insoumise）和社會黨之間的歷史性談判會議，周三開始，據雙方與會主角的話說，會議是"積極的 "，這與此前法國不屈服黨和生態綠黨之間對有關戰略的討論和持續的實質性緊張形成鮮明對比。

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法國不屈服黨首席談判代表邦帕德在會後告訴記者， "我們不覺得是和兩三年前的同一個社會黨的人，在一起討論"，邦帕德已經分別和生態綠黨（EELV）、法共（PCF）和新反資本主義黨（NPA）進行了一個多星期的雙邊會談。

在總統選舉第一輪投票中，讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）穩居第三（21.95%）之後，法國不屈服黨展示出了通過贏得6月12日和19日舉行的立法選舉，讓梅朗雄爭取出任總理職位的雄心壯志。

根據上周六公布的Elabe民意調查，六成的法國人希望選出的大多數議員站在下屆總統馬克龍的對立面。新當選的馬克龍決定展示更多親民的社會形象，周三，他去了巴黎附近95省的塞爾吉市，這個城市有48%的選民投票支持法國不屈服的領導人。

邦帕德（Manuel Bompard）表示，在社會黨總統候選人伊達爾戈（Anne Hidalgo）針對梅朗雄進行的進攻性總統競選活動，助長了雙方多年的深度分裂之後，與社會黨之間"沒有什麼討論點是不可逾越的"。邦帕德說："很明顯，他們希望表明與前總統奧朗德的社會黨決裂，對廢除新勞工法（ Loi El Khomri）、第六共和國、以及凍結價格等議題，他們毫不費力地承諾同意，而這些都是我們黨的重要標誌”。

社會黨發言人Pierre Jouvet則表示，和法國不屈服黨 "進行了建設性的討論，使我們能夠在某些方面取得進展，我們之間沒有不可逾越的障礙 "來達成協議。

不過，邦帕德還是提醒說，"我們現在正在等待社會黨的公開聲明，以便讓這些交集彙合點成為正式的共同目標，我們在未來幾天將看看是否會發表聲明，如果是，我們就可以繼續進行討論"。