馬克龍2.0版前夕政府今作告別

法國/部長聯席會議

法國政府部長聯席會議今天破例從星期三移至星期四舉行，但在連選連任的馬克龍組建新內閣之前，上一屆政府的最後一次聯席會議，被稱作是告別聚會。

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法新社今天說，是時候告別了：法國部長會議於周四中午召開，這是馬克龍“一世”時代的最後一次會議，各方都在等待第二個五年任期的新政府組建，但到目前輪廓非常不確定。

現場報道稱，這一次會議氣氛輕鬆，因為在最後通過技術法案的會議議程後，還為馬克龍身邊的40名政府成員罕見犒勞 "自助午餐"。

據文化部長Roselyne Bachelot周四在LCI上說："會議將是歡快和喜悅的，"但她說，早前就有部長下課後會有某種憂鬱症，因為 "當你離開一個部長職位時，總有一個空虛的時刻"。

在馬克龍連任四天後，部長和國務秘書們仍在等待命運發落，這位國家元首在他的日曆上和他的組閣計畫上都保持着懸念。根據行政部門內部一致的消息，預計下周之前不會有新任命答案。因此，據一位部長說，這些過渡時間正變成 "對每個人都難熬"。他警告說：“馬克龍會慢慢來。現在談論這個問題是不是有點無意義？”

周三，在突然訪問巴黎遠郊塞爾吉（Val-d'Oise）的一個市場時，總統保證，下一任政府首腦應該 "重視社會問題、環境問題和經濟生產問題"。

馬克龍希望能為立法選舉（6月12日至19日）定下的基調，此前他已經選擇了兩位來自右翼的總理，一位更技術化的（愛德華-菲利普），另一位聲稱是 "來自地氣"的（讓-卡斯特）。最重要的是，還有一個在2017年許諾但從未實現的 "願望"，即有一天他任命一名婦女擔任這一職務。

但最後，隨着對2027年的胃口越來越大，有必要遏制一個無疑比上屆立法會期間更加躁動和複雜的議會，此時馬克龍需要議會強有力的大多數。

至於現政府中是否有人會被留任？行政部門的幾個消息來源預測會有一個強有力的新人新面孔的大幅更新：據一位部長說，"我不確定會有很多倖存者"。

布魯諾-勒梅爾、傑拉爾德-達爾馬寧、奧利維爾-韋蘭、奧利維爾-杜索普特、加布里埃爾-阿塔爾、塞巴斯蒂安-勒科努和阿梅利-德-蒙查林據稱似乎都將繼續留任。但是，讓-米歇爾-布蘭克爾、佛羅倫薩-帕利、埃里克-杜邦-莫雷蒂或瑪萊娜-希亞帕呢？

同時，一個時期結束的氣氛籠罩着各內閣部門，上周末，總理府分發了行政指示，文件歸檔用的各種箱子被送到了大部分部委。