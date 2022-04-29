巴黎2015年恐襲案：比利時率先判決監禁出爐

法國/比利時/巴黎恐襲案

在對被指控援助2015年11月13日巴黎聖戰恐怖襲擊事件肇事者的14人的審判中，比利時法院今天率先作出兩項判決。今天的判決均為缺席判決，而且遭判決的罪犯據信已在敘利亞等地喪生。

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據法新社今天報道，被缺席審判的兩人是薩米-傑杜（Sammy Djedou）和優素福-巴紮魯伊（Youssef Bazarouj）。美國五角大樓於2016年12月宣布薩米-傑杜死亡。薩米-傑杜是比利時籍人。另一名也是比利時人優素福-巴紮魯伊（Youssef Bazarouj），被懷疑在敘利亞與伊斯蘭國（EI）組織的對外行動小組有關聯，據稱，他也於2017年在敘利亞戰區被殺死亡。

比利時檢方代表Véronique Melot要求對薩米-傑杜Sammy Djedou判處兩年監禁，他被起訴為 "恐怖組織領導人"，此外，布魯塞爾刑事法院已於2021年6月對薩米-傑杜作出了13年的判決。

比利時聯邦法官還要求對因 "參與恐怖組織活動 "而被起訴的優素福-巴紮羅伊判處五年監禁，作為法院2021年2月決定的五年刑期的附加刑。

據庭審信息，來自布魯塞爾莫倫貝克街區的優素福-巴紮羅伊在2014年加入了敘利亞的伊斯蘭恐怖組織，參與恐怖襲擊巴黎。檢方說，優素福-巴紮羅伊與薩拉赫和布拉希姆-阿卜杜拉姆兩兄弟以及11月13日審判中的另一名被告穆罕默德-阿布里尼經常接觸。

自4月19日以來，共有14名被指控為2015年11月13日在巴黎和聖丹尼斯造成130人死亡的襲擊事件背後的聖戰指揮官的同夥在布魯塞爾法院受審。審判將持續到星期一。

法新社說，這一審判與巴黎特別巡迴法庭對20名被告的審判同時進行，其中14人出席了審判。在比利時的審判的對象，是被排除在法國司法程序之外，但被比利時懷疑曾運送、庇護或資助巴黎和聖但尼襲擊的一些犯罪者的嫌疑人。

被稱為 "巴黎之二 "的布魯塞爾審判計畫持續到5月20日。判決最遲應於6月30日作出。