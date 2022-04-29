法國駁斥馬里政變當局指控

法國/馬里

法國軍隊提供的圖片顯示了埋屍現場與瓦格納武裝人員在場。

上周，法國軍方揭露了在馬里戈西編造的萬人坑視頻事件，法國並指責瓦格納稱私人安全保鏢集團的俄羅斯成員是這次假埋人坑行動的幕後黑手。馬里政府在4月27日星期三對此又作出了激烈的反應，指責法國軍隊從事間諜活動、顛覆活動和侵犯馬里領空。但這些論點再次遭到法國反駁。

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據本台報道，法國總參謀部指責馬里政變當局的指控 "值得懷疑"。就馬里指控法國軍機侵犯禁飛空域，法國軍方發言人帕斯卡爾-伊安尼上校回應稱，法國軍隊有權在該地區部署一架無人機。"部署在馬里的法國部隊是在 "藪貓 "部隊駐紮協議的框架內部署的，該協議可以追溯到2013年3月，其中第5條規定了法國部隊的行動自由，我們從未對馬里犯過違規或間諜活動。"

昨天28日，法國軍方發布了白色人種士兵在戈西營地進行體育活動的照片。根據巴黎的說法，這進一步證明了俄羅斯瓦格納安全集團在當地的存在。

就如果有新的造謠威脅，軍方發言人帕斯卡爾-伊安尼認為，法國方面已經準備好應對。"我們不斷面臨著虛假信息和抹黑運動，我們的主要武器是透明度和通過圖像展示真相。如果有必要，我們將解密軍事情報信息，以證明法國的誠意，首先是為了對付所有這些不適當地攻擊法國軍隊的惡意作為。

報道稱，與此同時，當地戰鬥依然激烈。周五，政府延長了其在4月14日設立的臨時禁區（TPA）。在這個超過1000公里方圓的區域，當局稱要禁止所有飛越。它現在包括戈西，並且更接近加奧。據巴黎方面分析稱，設立臨時禁區的目的是為了讓瓦格納集團的部署遠離外國觀察的視線。

此前，法國軍隊提供圖片顯示埋葬屍體真相，並揭露瓦格納安全保鏢集團的武裝人員在埋人現場。馬里當局曾指控法國軍隊撤離戈西營地附近發現埋人坑，並上傳視頻指控法國軍人當時正在掩埋被殺害的人。此事件爆發時，正值俄羅斯軍隊遭指控在烏克蘭基輔布查等地殺戮平民，挖有萬人坑，犯下戰爭罪行。