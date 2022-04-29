法國4月份通脹持續上漲4.8% 房租漲幅2.5%

根據法國經統局 (INSEE) 4月29日星期五發布的數據，4 月份法國的通貨膨脹率進一步上漲，並且年通脹率達到 4.8% 。與此同時，法國的物價一個月內又上漲了0,4%。

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法國經統局INSEE 的數據指出，4 月份法國的通貨膨脹率進一步上漲，並且年通脹率達到 4.8% 。與此同時，法國的物價一個月內又上漲了0,4%,

這是繼 2022 年 2 月至 3 月期間物價上漲 1.4% 之後，繼續上漲了 0.4%。物價上漲速度正在放緩，但仍在繼續中。

法國物價繼續飆升：

根據法國經統局於 4 月 29 日星期五發布的估計，一年內通貨膨脹率達到 4.8%。 繼 2 月份的 3.6% 和 3 月份通脹率 4.5% 之後，4 月價格上漲較為溫和，能源價格漲幅較小。 然而，能源價格年漲率在 3 月份躍增 29.2% 之後，4月份能源價格年漲率為 26.6%。

在食品、服務和製成品領域物價的波動正在加速中。 在第一項方面，食品價格年通脹率繼3 月份增加了 2.9%。，4月份達到 3.8%。與 2021 年 4 月相比，製成品和服務價格上漲率分別增加了 2.7% 和 2.9%。

儘管通貨膨脹率明顯放緩，但歐洲的消費者價格指數仍處於歷史高位。

在法國，3 月份的通貨膨脹率達到了自 1980 年代中期以來的最高水平，

在 2022 年 2 月至 2022 年 3 月期間的 1.4% 之後，一個多月的時間裡，通貨膨脹率增長了 0.4%。

除了食品及能源價格外，經統局29日公布數據還指出，法國房租平均價格也上漲了2.5%。民調並顯示，法國民眾士氣普遍低迷，消費力度減弱。