聯合國對馬里禁關法廣及24台節目稱沮喪

法國/馬里

據聯合國周五表示，聯合國對馬里稱永久關閉RFI和France 24的廣播 "深感沮喪"。聯合國並對馬里過渡當局對新聞和言論自由的攻擊表達更廣泛的關注。

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聯合國人權事務高級專員辦事處發言人拉維納-沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）星期五在日內瓦舉行的聯合國簡報會上說：“我們呼籲馬里的過渡軍事當局撤銷這一禁令，允許獨立媒體在馬里自由運作。”

據聯合國人權事務高級專員辦事處發言人拉維納-沙姆達薩尼Shamdasani說："這些禁止只是馬里當局限制新聞自由和言論自由的一系列行動中最新的一次，而且是在馬里需要更多媒體監督而不是更少媒體監督的時候作出。

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特的辦公室繼續記錄關於馬里許多地區嚴重違反國際人道主義法和人權的指控，該辦公室稱，我們仍然非常關注為進一步限制已經非常有限的公民空間而採取的措施。

在作出制裁RFI和法國24小時電視台的決定之前，馬里軍政府指責法國軍隊從事 "間諜活動 "和 "顛覆活動"。稍早法國軍隊在馬里中部的一個目前已經交還給馬里的基地附近由無人機拍攝視頻。法廣與24台報道揭露馬里軍隊遭指參與虐待平民的消息。對馬里下令停播法國國際廣播電台和法國24台的決定，法國總統馬克龍當即批評這一決定很 "嚴重"。

在與馬里發生外交危機的背景下，法國於2月宣布撤出其部署在馬里的士兵，這一反恐行動將於今年夏天結束。