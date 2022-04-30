5.1：法國左派政黨重整的契機？

法國/左翼政黨聯合

法國總統大選後立法選舉接踵而來，左翼各黨正在法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄號召下談判團結重整旗鼓，聯合進擊立法選舉，爭取達到議會多數席位目標，把梅郎雄推上法國總理府寶座上。為此，5.1到來之際，梅郎雄呼籲左派各黨擺脫自身失敗的灰頭土臉頹狀，而拋棄永遠失敗的悲觀。

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據法新社報道稱，梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）周六在聯合民主黨中呼籲與他進行立法協議談判的左翼政黨走出 "永久的失敗文化"，並對他們 "讓自己被內部問題所困擾 "感到遺憾。

由法蘭西不屈服黨LFI領導的多邊談判在過去10天里連續經歷了加速和瓶頸的複雜狀態。4月10日的總統大選第一輪投票中，梅朗雄的22%的選票，立即在左翼占上了主導地位。而綠黨EELV、社會黨PS、法共PCF和反新資本主義NPA，選民得票都在5%以下。談判主角們設定的最後期限，即周日，而且是5.1，即將到來。

梅郎雄說，"我們為左翼提供了一場將是勝利的戰鬥。它是聯邦制的，不是嗎？梅朗雄在《晚報》上感嘆道，"左翼黨有必要從失敗中走出來"，並 "承擔起獲勝的雄心壯志"。梅郎雄痛惜地說“"對我們的一些夥伴來說，獲勝是一個白日夢。他們有一種永久的失敗文化。所以他們讓自己被內部問題所吞噬了。”

法蘭西不屈服黨與綠黨談判顯現有困難。與社會黨談判也遭遇困境，社會黨內部強力反對投靠法蘭西不屈服黨。共產黨的談判立場也顯示了距離。

就此，梅郎雄說他同意，"這不是一個與其他任何協議一樣的協議：它是一個關於戰略、方案和集體運作方式的協議。這不是一種選舉策略"。他還說他是 "樂觀的"："我認為我們會找到一個協議。我們希望明天（周日）就能解決這個問題。然而，梅郎雄警告說："人民不會接受被那些拒絕建立這個新的大多數戰略的人，第二次奪走勝利。

提名名為“人民聯盟”的左翼政黨聯合候選人的大會將於5月7日舉行。