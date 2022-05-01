法國5.1大遊行：工會先打響“第三輪”選戰

法國/5.1示威

在馬克龍連任總統一周後，法國各地於周日今天舉行五一節遊行。CGT、UNSA、Solidaires、FSU以及學生和高中工會都呼籲在這個介於兩個主要選舉活動之間的勞動節舉行示威。各種訴求與影響所及，被稱為工會先行“第三輪”競選。

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據本台報道稱，五一節遊行，工會積極準備“第三輪”競選般的街頭示威活動。

團結工會（Solidaires）的共同代表穆里爾-吉爾伯特（Murielle Guilbert）說，在第一輪選民分裂和第二輪決鬥讓許多法國人渴望更多之後，五一集會 "具有相當強的象徵意義"。"我們正從一個有多種痛苦的選舉中走出來，而且極右派有可能上台，從工會的角度來看，這正是我們特別害怕的事情。但也有人認為，我們需要重新洗牌，因為我們不能再回到已經經歷過的馬克龍執政五年。"

當政治階層將目光投向被愛麗舍宮競選失敗的候選人梅朗雄描述為第三輪的立法選舉時，工會也因此正在準備他們在街頭的第三輪選舉。

CGT工會主席Catherine Perret解釋說，“我們相信，五一節是總統選舉和立法選舉之間的第一個動員日。” Catherine Perret說，“至關重要的是，要告訴總統，當然，他已經連任，但他並沒有獲得新的社會倒退的授權。當然，非常重要的是，如果馬克龍決定敵對，5月1日以及未來幾周，他會看到街頭的示威抗議"。

在工會的爭議火線上，有養老金改革議題。徹底改革在2019年底、2020年初激起數周抗議的制度已不再有任何問題。不過，新版本還是引起了人們的不滿。Catherine Perret說，"我們要說的是，我們完全反對將退休年齡延遲到65歲，" 她強調這還不是唯一的爭議理由。

Murielle Guilbert還列出了一份期望清單："關於購買力，關於社會保護，關於在全國建立公共服務，關於擁有足夠數量護理人員的醫院"。還有對氣候危機和對烏克蘭戰爭的關切也應該被聽到。

但並不確定五一節示威是否會吸引人群。

不過，CGT仍然很樂觀，並寄希望於對年輕人的動員。其他工會則更為謹慎。此外，勃艮第大學政治學教授、《工會主義剖析》一書的作者多米尼克-安道爾法托指出，法國人對勞動節不太感興趣。他指出："如今，5月1日不再能動員很多人去示威。幾乎沒有比工會會員更多的人上街示威，而且也不是所有的工會會員都示威。如果你看看上一個五一節情況，整個法國幾乎沒有超過十萬的人在示威，算不上是一個聲勢浩大示威。

當然，新冠疫情使工會和僱員之間的聯繫鬆散並更加複雜，今年的勞動節正好是巴黎學校假期的中間時間。示威是否可以動員到工會以外的人群，即對總統選舉失望的人，值得關注。據多米尼克-安道爾法托說，“這個五一節可能是這些選民、讓梅朗雄和他的政黨法蘭西不屈服黨La France insoumise動員的一個機會。”安道爾法托說：這可能是一種第二回合。

該報道稱，在社交網絡上，一些屬於 "黃背心 "的賬戶也呼籲5.1進行示威。