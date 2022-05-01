20多名平民首次從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠撤出

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯集中對馬里烏波爾的圍攻，周日早晨20多名烏克蘭平民撤出位於馬里烏波爾市的亞速鋼鐵廠，其中多是婦女和兒童。

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自從俄羅斯集中兵力加大對烏東城市馬里烏波爾的轟炸和圍攻，讓這座位於烏克蘭南部的重要港口城市成為一片廢墟，該城市的亞速鋼鐵廠成為烏克蘭人抵抗俄羅斯軍隊的最後一個重要中心。

守衛亞速鋼鐵廠的烏克蘭軍官帕拉馬爾表示，今天周日清晨有大約25名烏克蘭平民從這個巨大的亞速鋼鐵廠中撤出，他們多是婦女和兒童，也是首次成功撤離，他們離開數周來在該工廠的惡劣生活，已經被轉移到約定的地點，我們希望他們能被疏散到烏克蘭控制的紮波羅熱。

此前數次從亞速鋼鐵廠的撤離嘗試都失敗。最新衛星照片顯示亞速鋼鐵廠的所有地面建築都被摧毀。

烏克蘭總統澤倫斯基周六晚間在視頻中表示，我們正在盡一切努力確保馬里烏波爾的疏散任務能夠順利執行。

聯合國秘書長古特雷斯本周四到訪烏克蘭首都基輔，承諾正在“盡一切可能”疏散在馬里烏波爾的平民，他譴責了針對平民的“邪惡”行為，並敦促追究刑事責任。

自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，4月5日俄軍撤出對基輔的包圍，在俄羅斯啟動攻擊烏克蘭軍事行動的第二階段後，目前俄軍加大對頓巴斯的壓力，試圖在5月9日在莫斯科舉行的大閱兵式上展現象徵性成果。