法國極左領袖梅郎雄想當總理 跟綠黨結盟

法國/梅郎雄

法國極左翼“不屈服黨”和生態綠黨陣營經兩周談判，終於在5月1日晚，就6月的立法選舉，達成一項歷史性協議。該協議規定，如這個極左-綠色聯盟贏得立法大選，總理一職將由極左“不屈服”黨魁梅郎雄出任。

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據法新社介紹，目前這個極左-綠色聯盟仍在與法國傳統左派社會黨和共產黨進行談判，儘管這兩個傳統左翼政黨日漸微弱，在第一輪投票中，社會黨得票1.75%，法共得票2,28%。梅郎雄的極左翼不屈服黨在第一輪碾壓一切左派黨，得票21.95%，僅次於第二名，極右翼候選人勒龐的23,15%。

聯盟名稱

之前，馬克龍在馬賽競選集會上承諾，如果他連任，將任命一位直接主管生態事務的總理。現在，梅郎雄與綠黨結盟，身上便有了更多綠色，有望將自己打造成一名“紅配綠”總理。

據介紹，梅郎雄的不屈服黨人與綠黨的談判首先就新聯盟的名稱達成了共識，在綠黨堅持下，新聯盟的名稱突出了“生態”，加上極左翼標榜的“人民”和“社會”，於是就叫做“Nouvelle union populaire écologique et sociale ”（暫譯：生態社會人民新聯盟）。

歐盟問題

不屈服黨人與綠黨的實質性爭論是歐盟問題，綠黨擔心不屈服黨脫離歐盟的傾向，但“不屈服黨人”強調他們的理論自2017年以來出現了非常真實的演變，那就是在出現僵局的情況下，他們不會再揮舞B計畫要求離開歐盟，而是把重點放在“不服從”的概念上，通過“不服從”來阻礙歐盟某些方案的實施。

兩黨的協議還規定，有必要 "結束歐盟的新自由主義和生產主義路線"，但"作為歐盟的創始國，法國的政策不能是脫離歐盟，或拆散歐盟，或結束單一貨幣"。不過，倘若出現任何"阻礙"，"特別是經濟和預算方面的阻礙"，可以"不服從"。

親莫斯科和北京

至於在競選中，綠黨領導人雅多抨擊梅郎雄“親莫斯科”和“親北京”，以及反北約，反對支持烏克蘭的立場，雙方談判者做了最低限度的妥協。雙方泛泛提出“尋求和平、尊重各國領土完整”和開始"改變全球主義合作"的原則。

選區換總理

據接近談判的消息人士透露，這個協議包括極左翼承諾為環保主義者讓出100個選區，同時協議規定，若極左-綠色聯盟在立法選舉獲得議會多數，組成最大議會黨團，那麼，總理將讓梅朗雄來當。

法新社說，爭奪選區是一場艱苦的戰鬥。最初生態綠黨在100個最"能贏"的選區中要求32個。但不屈服黨還價打對摺，激起生態大佬的憤怒。最後，不屈服黨讓給歐洲生態綠黨等三派（EELV，Delphine Batho的生態聯盟， Benoît Hamon建立的世代)共約100個選區，其中獲勝概率非常高的大約30個。

此外，選區的地理分布也是爭論的焦點。綠黨希望得到他們在2020年市政選舉中贏得的城市中心。2020年他們在波爾多、斯特拉斯堡和里昂取得了勝利，但在其他城市的戰績不太理想。在巴黎，他們得到了第三、第五、第八和第九選區。