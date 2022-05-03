向自由美好致敬 第75屆戛納電影節官方海報

戛納電影節2022

2022年第75屆戛納電影節官方海報用尤金·凱瑞（Jim Carrey）飾演的電影經典《楚門的世界》通向自由的階梯向稍縱即逝的美好和自由致敬，同時肩負承諾，不停邁向萬象更新的真實世界。

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凱瑞飾演的楚門通往上方可以進入自由的階梯，藍色的天空布滿白雲，這是第75屆戛納電影節受到《楚門的世界》的電影啟發，公布今年戛納電影節官方海報。

戛納電影節組委會在一份聲明中表示，正如經典角色“楚門”小心翼翼地探索着他的世界的邊界，戛納電影節一直在探尋世界的盡頭，以全新視角詮釋世界。氣候危機、人道主義災難、武裝衝突，引人擔憂的議題層出不窮。

1998年上映《楚門的世界》凱瑞扮演的楚門是位保險代理人，在他一無所知的情況下，成為一名真人秀節目的明星。

該片由導演彼得·威爾（Peter Weir）和安德魯·尼科爾（Andrew Niccol）聯合創作，由威爾在1998年執導。影片的關鍵場景敦促觀眾不僅要體驗現實和對現實描繪之間的邊界，還要在操縱和宣洩之間思考虛構的力量。正如楚門在登上階梯頂端時最終擺脫周邊的謊言一樣，戛納電影節著名的紅毯階梯將引領觀眾踏入影院，探尋藝術家的真相。

戛納電影節組委會表示如1939年和1946年的選擇，戛納電影節重申藝術和電影是思考的空間，亦是重建世界的之地。電影節沒有忘記早在其創立之初就寫進章程第一條的承諾：“國際電影節的宗旨是秉承全球友好合作的精神，展示並推廣高質量作品，以促進電影藝術的發展。”

2022年第75屆戛納電影節恢復新冠疫情前的傳統時間舉行，從5月17日至28日。今年有24部長片入圍參加角逐金棕櫚大獎等不同獎項。

法國演員文森特·林頓(Vincent Lindon)擔任本屆戛納電影節評審團主席，將帶領其他八位男女各半組成的評委對本屆戛納入圍電影的評選。