迎立法選舉：法左翼各黨向極左靠攏似接近完成

法國2022立法選舉

法國傳統左翼大黨社會黨4日與極左翼政黨法國不屈服就今年6月的立法選舉達成一項協議，倘若社會黨內投票通過這項協議，該黨將加入以法國不屈服黨為核心的左翼大聯盟，聯手參加立法選舉。

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倘若周三達成的這項協議在社會黨內獲得通過，這將是左翼不同黨派四分五裂、各自為政多年後，首次達成一項歷史性聯合。

法國左翼政黨近年來勢力不斷削弱，今年再次未能進入總統選舉第二輪角逐。但在法國政治光譜中處於極左翼的政黨法國不屈服黨候選人梅郎雄在總統選舉首輪投票中，以22%的支持率位居第三，僅以微弱差距，未能進入第二輪角逐。在其它左翼政黨得票均未超過5%的情形下，法國不屈服黨在左翼陣營的統領地位不言而喻。梅郎雄決心在立法選舉中，聯合左翼各黨，在國民議會贏得多數，從而入主總理府，與剛剛獲得連任的總統馬克龍分庭抗禮。

自5月1日起，生態環保黨和法國共產黨先後與法國不屈服達成協議，參加梅郎雄倡議的所謂“新環保和社會人民聯盟”。與社會黨的艱難談判也終於在4日達成共識。協議聲明，社會黨願與該聯盟共同努力，“阻止馬克龍繼續其不公正的粗暴路線”，並“擊敗極右翼勢力“。根據協議，未來政府總理將是梅郎雄。社會黨將在70個選區參選。但其中有多少選區有勝選希望不得而知。

不過，這項歷史性的聯合協議還需要經過社會黨內全國委員會本周四投票表決。鑒於社會黨在歐洲建設、退休年齡等議題上的傳統立場與法國不屈服黨嚴重分歧，聯盟協議能否獲得通過尚屬未知。周三達成的協議在法國是否尊重歐盟規則議題上措辭模糊，在不屈服黨堅持的普遍60歲退休主張上，加上了尤其針對那些工齡長或職業生涯缺乏連續性或工作艱苦者的內容。

社會黨全國委員會周四晚間就該協議表決。該黨重量級人物，諸如前總統奧朗德、前總理卡茲內弗等人此前都明確表態反對與法國不屈服黨聯合，認為尤其在歐盟議題上，這樣的聯合背離社會黨根本價值。

目前沒有任何民調預期這個左翼聯盟有可能在6月的立法選舉中贏得多數。法國的政府總理也並不是由選舉產生，而是由總統根參照國民議會最大黨團意見任命。鑒於法國現行的半總統制，緊接着總統選舉展開的立法選舉通常會選出與總統路線一致的議會多數。