馬克龍的就職儀式將是樸素的並遵循傳統

法國/政治

馬克龍的第二個總統任期的就職儀式將於周六上午，在金光閃閃的愛麗舍宮禮堂里舉行。據悉，就職儀式將是樸素的，並“紮根於（法蘭西）共和國的歷史”。

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根據法新社的報道，就職儀式舉行時，愛麗舍宮的院子里將不會出現長長的紅地毯，只有接待來賓的半長紅地毯。另外，馬克龍也不會穿越香榭麗舍大街。

總之，馬克龍第二個總統任期的就職儀式不會像2017年他作為新總統上任那樣壯觀。此次的就職儀式將類似於前任法國總統的連任就職儀式，也就是說，1988年密特朗連任和2002年希拉克連任時的就職儀式。

法國總統府愛麗舍宮解釋說，馬克龍的第二個總統任期就職儀式，將遵循“政治和歷史傳統”，總統只是受託人。

至於就職儀式的程序，幾十年前都確定好了，幾十年來都幾乎是一成不變的。

上午11點，馬克龍將在亨德爾雙簧管協奏曲第一樂章的音樂聲中，進入愛麗舍宮的禮堂。

參加儀式的將有大約五百人：有他的家人，他的妻子布麗吉特，他的朋友，政府成員，以及國會兩院的主要負責人等等。

前總統薩科齊和奧朗德以及前總理菲利普都受到了邀請，但愛麗舍宮周四無法確認他們是否會出席。

另外，按照可以追溯到中世紀的傳統，榮軍院的大炮屆時會鳴21響禮炮。