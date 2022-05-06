中國加密貨幣巨頭幣安獲准在法國登陸

法國/幣安

中國加密貨幣巨頭幣安Binance在5月4日獲得了法國金融市場管理局（AMF）的註冊。幣安Binance是最大的加密貨幣交換平台之一。這是中國幣安國際化的又一步驟，該幣安尤其瞄準歐洲市場。

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就中國加密貨幣巨頭幣安Binance在法國獲准登陸，本台今天報道稱，AMF的決定，使得中國Binance沒有錯過的通往歐洲的門戶。據法國分公司的主管David Prinçay稱，這一授權證明了中國幣安公司 "認真對待並希望遵守國際監管機構的規定"。

幣安被認為是世界上最大的加密貨幣交換平台，擁有9000萬客戶，但卻遭遇了缺乏合法性困境。事實上，中國幣安被美國和英國的監管機構盯，因為幣安被指控缺乏打擊洗錢的手段。

據該報道，中國幣安與法國同類公司Coinhouse有競爭。

AMF的這項授權將迫使Binance遵守法國法規。但它被註冊為數字資產服務提供商。但這為幣安在法國本土部署營銷和商業運作提供了可能性。

Binance在法國的野心包括：圍繞加密貨幣創建一個生態系統，但也在中國與法國公司Coinhouse競爭。法國Coinhouse已經將自己視為未來歐洲加密銀行的權威。