法國公衛署：新冠疫情得到控制但尚未結束

根據法國公共衛生署6日的盤點數據，法國各項新冠疫情傳播指標均出現好轉，感染率下降，因感染新冠需住院治療的人數也在降低。但死亡病例整體數據依然偏高。專家預計，政府可能將進一步放鬆防疫措施。

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根據公衛署6日公布的最新數字，最近7天，每十萬人的新冠感染率降至39%，顯示病毒傳播速度繼續趨緩。雖然單日平均確診感染人數仍然過萬，但人數由7天前的80980降至如今的43865例。因感染新冠住院治療的人數也從上周四的24130人，降至如今的21880人。

總統馬克龍5日在部長會議上表示，疫情形勢出現明顯好轉，未來幾周將可以進一步調整現行防疫措施。

法國疫苗通行證、限制出行等大部分防疫措施在三月中旬就已經解除，公眾只被要求在乘坐公共交通或進入醫療場所時佩戴口罩，社會生活正逐步恢復正常。不過，由於奧米克戎感染性極強，法國死亡病例雖然自年初起就出現下降，但整體數字仍然偏高，單日死於新冠的病例仍然過百。

向政府提供防疫建議的科學委員會主席Jean-François Delfraissy 6日接受法國新聞台FranceInfo 採訪時表示，法國正走出目前的第五波疫情。未來幾個月，法國以及歐洲情況都會比較令人樂觀。他估計，到5月底時，法國每日新增病例的數字將跌落到五千到一萬。他相信5月底6月初政府就會針對防疫措施做出政治決定。

不過，他也強調，疫情目前只是得到控制，但並未結束，無法預知會否在9月學校開學時或更早些時候，出現新的病毒變種。

變異毒株奧米克戎的兩個變異體目前已令中國新冠疫情強力反彈。學界對這個兩個變體的毒性所知不足，但目前掌握的情況顯示，現有新冠疫苗仍能有效降低感染新冠重症及死亡的幾率。

超過59%的法國人已經接種三劑疫苗，兩劑疫苗接種率則接近80%。