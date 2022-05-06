法國就業與創業仍增但速度減緩

法國/私人企業就業

根據法國國家統計局今天周五公布的非正式估計，法國第一季度私人企業就業放緩，增長為0.3%，即凈增66100個工作崗位。雖然有就業增長但顯示速度減緩。因為在2021年第四季度，私人受薪就業曾增加0.6%，當時有評論預計法國結束積極的就業增長一年（2021年全年+3.5%，+677,700個工作崗位）。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引述法國國家統計和經濟研究所的數據，總的來說，在2022年3月底，私人受薪就業人數超過了新冠病毒疫情危機前的水平，即2019年底的2%，增加389,700個職位。

具體來說，在今年第一季度，作為就業市場指南針的臨時工作在連續七個季度的增長後略有下降（-1.4%，或-11,500個工作）。在2022年第一季度，臨時就業仍然高於新冠疫情危機前的水平：與2019年底相比，+4.8%（增加37,500個職位）。

該統計不包括臨時就業，所有部門的私人就業都在增加。但工業仍然低於新冠疫情危機前的水平。

工業部門，就業人數連續第五個季度增加為0.1%（+3,100個職位）。然而，這些增長並不能彌補2020年的損失（減少56,200個工作），因此工業就業仍然低於危機前的水平（-1.1%，即與2019年底相比減少32,900個工作）。

在市場服務業，私人就業在第一季度放緩（+0.3%，2021年最後一個季度+57,100個工作崗位之後，仍然有38,900就業增長）。在這個行業，就業率遠高於危機前的水平：+1.9%，或與2019年底相比，+218,300個就業。

在建築業，私人受薪就業再次增加0.4%（+6,000個工作崗位，此前為+6,300個），超過2019年底的水平5.1%（+73,600個工作崗位）。

最後，非市場服務業的私人受薪就業增加了1.2%（即+29,700），遠遠高於2019年底的水平：+3.4%，即+84,600個工作。